Brena posjetila Babu Vangu, nije povjerovala što joj je rekla: ‘Sve je na kraju bilo točno’

Autor: M.T.

Pjevačica poznata hrvatskoj publici, Lepa Brena, svojedobno je podijelila sjećanja na svoj susret s poznatom proročicom Baba Vangom, ali i otkrila je tko joj je predvidio uspjeh.

“Dva proroka su bili krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vrijeme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sjećam se da sam sa svojom mamom bila kod tete Sene. Došao je jedan stariji čovjek”, rekla je te je ispričala emotivnu priču o svom prvom susretu s prorokom kada je imala samo 14 godina.

Tada je, naime, jedan stariji čovjek došao kod njezine susjede i tražio čašu vode. Kada mu je Brena dodala vodu, čovjek je sjedio i rekao nešto što ju je ostavilo bez riječi: “Vidite ova vaša kćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito.”

Emotivno sjećanje na proroka

Iako je tada pomislila da su to “totalne gluposti”, čovjek ju je zamolio da ga se sjetim i zapali mu svijeću kada se sve to ostvari. Brena priznaje da se i danas sjeća tog trenutka i da mu uvijek zapali svijeću.

“Pogledao me je i rekao mi: Bolestan sam čovjek i idem na Srijemski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, sjeti me se. Pomisli na mene i upali mi svijeću”, pričajući taj događaj u Breni su se probudile razne emocije.

Drugi put kada je doživjela proricanje sudbine bilo je u vrijeme kad je imala turneju u Bugarskoj, gdje su joj rekli da mora posjetiti Baba Vangu. Iako je bila mlada i uplašena što joj budućnost donosi, odlučila je poslušati savjet.









‘Nisam joj na početku vjerovala’

“Kada ste jako mladi, plašite se što će vas dočekati u budućnosti. Spavala sam na šećeru noć prije toga, jer su mi rekli da tako mora. Gledala sam da se skromno obučem, kako me ljudi ne bi prepoznali. Kada sam kročila kod Baba Vange, poručila mi je: A ti li si Lepa Brena?”, ispričala je Brena kakve ritual je imala noć prije vizite.

Baba Vanga joj je tada predvidjela da će se pojaviti ona kao “žena srebrno-plave kose” koja će sletjeti s neba i biti voljena u Bugarskoj. Također joj je prorekla da će se udati za čovjeka koji nosi bijelu uniformu, imati veliku kuću u kojoj će svi glazbenici biti zajedno, i rađati samo mušku djecu. “Sve mi je to Baba Vanga prorekla i sve je na kraju bilo točno. Nisam joj na početku vjerovala, ali poslije sam shvatila da je sve istina što priča”, rekla je Brena.

Nedavno se, inače, pojavila na listi najbogatijih pjevača, s bogatstvom od 80 milijuna eura, što ukazuje na to da su riječi proroka bile točne. Brena posjeduje nekretnine u Miamiju, Monte Carlu i Beogradu, te jahtu usidrenu u Crnoj Gori. Do prije nekoliko godina bila je i vlasnik Grand produkcije.