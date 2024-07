Brena je još u Jugoslaviji Hrvatima objasnila kako stoje stvari: ‘Lako se može dokazati’

Autor: I.D.

Srpska folk pjevačica Lepa Brena u Hrvatskoj puni dvorane od osamdesetih, a uskoro bi mogla rasprodati i četvrti koncert Areni Zagreb, koji je najavljen za prosinac ove godine. Na glazbenoj sceni pojavila se 1982. s pjesmom ‘Čačak, Čačak’, a godinu kasnije svoju popularnost u Hrvatskoj objasnila je Večernjem listu.

“Donijela sam prirodnost, mladost i jednostavnost, a to je ono što ljudi danas traže. Po reagiranju publike osjećam da joj baš to treba, i ja joj to dajem. I nije riječ o meni: publika prihvaća sve one koji su vedri i nose nešto osvježavajuće u sebi”, rekla je za tada. Brena je u to vrijeme diljem Jugoslavije godišnje imala 150 koncerata. “Koncert nije samo za slušanje nego i za gledanje. Dobar glas nije jedini uslov, treba biti kompletan umjetnik. Svaki pjevač mora biti i glumac, mora imati i dobru scenu, garderobu, koreografiju, ukratko scenski nastup mora biti cjelovit”, dodala je.

Te godine Brena i Slatki greh su nastupili s narodnjakom ‘Sitnije, cile sitnije’ na Jugoviziji, ali je pobjedu i odlazak na Euroviziju odnio Daniel Popović s ‘Džuli’. “Mislim da jugoslavenska pjesma mora to sadržavati, jer kakva je to naša pjesma koja će nas negdje predstavljati ako u njoj nema elementa folklora? Folklor je naša osnovna karakteristika i s takvom smo pjesmom morali otići”, rekla je.

Lepa Brena gostovala je na HRT-u krajem prošle godine

Brena kao da je predvidjela budućnost hrvatske glazbene scene. “Očito je da zabavna glazba ne napreduje kao narodna. Ona ne nudi nikakve novosti, a festivali kao što su Opatijski i Splitski izgubili su značenje koje su imali u vrijeme na primjer Robića ili Lole Novaković. Danas na cjelokupnoj estradi prevladava narodna glazba, što se lako može dokazati. Narodnjaci donose i novac, što nije nevažno u ovo vrijeme ekonomske nestabilnosti”, zaključila je.

Podsjetimo, Aleksandra Prijović, koja je ponikla u ‘Zvezdama Granda’, a i udana je za sina njenog supruga Bobe Živojinovića, Filipa, a prošle je godine održala čak pet koncerata u zagrebačkoj Areni. Inače, pjevačica Lepa Brena gostovala je na HRT-u krajem prošle godine i besramno je reklamirala svoj brend čarapa. Nakon toga je dobila lavinu negativnih komentara, tijekom gostovanja u emisiji Kod nas doma Brena je pričala s Ivom Šulentić koja ju nije prekinula tijekom reklamiranja proizvoda.

Mnogi su spekulirali kako je došla na javnu televiziju upravo kako bi ispromovirala svoj proizvod, a sada je za srpski medij rekla da je bila euforično raspoložena zbog promocije projekta i koncerta Aleksandre Prijović. “Nisam imala namjeru namjerno kršiti prava na oglas. Nitko mi to nije izričito zabranio. Mogli su me prekinuti u bilo kojem trenutku i ne bih se uvrijedila. Imali smo sto drugih tema za razgovor”, kazala je Lepa Brena.