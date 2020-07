BRČKA SE U JACUZZIJU Vlatka Pokos pokazala fantastično tijelo: ‘Hvala Bogu na dalmatinskim genima’

Autor: Dnevno

Vlatka Pokos ove godine neće uživati u čarima Jadranske obale, no zato je osvježenje u ovim ljetnim danima pronašla u jacuzziju.

Bivša pjevačica i voditeljica nedavno je objavila fotografiju na svojem Instagram profilu, gdje s čašom vina uživa u jacuzziju u Ontariu.

“Malo pojašnjenje uz fotografiju; nova je!!! S obzirom na to da često stavim starije fotografije, vidim da to izaziva malu zabunu! Fotografija je nastala jučer popodne, vidi se da nije profesionalna. Slikala me moja draga prijateljica, provele smo popodne u jacuzziju veličine bazena Ovog ljeta, nažalost, ne dolazim na moje najljepše more pa se snalazim! Inače, na sreću, u Ontariu imamo savršeno ljeto!! Imam samo jedan problemčić: u današnjem svijetu, osobito na Instagramu, žene su toliko umjetne da više nitko ne vjeruje u prirodnu ljepotu. Osobito u mojim godinama!😉

Hvala Bogu na dalmatinskim genima!”, napisala je Vlatka uz fotofgrafiju, na kojoj zaista izgleda sjajno.

Fanovi su je ispod fotografije obasipali komentarima, u kojoj hvale njezin izgled.