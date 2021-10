BRAT VOJVOTKINJE MEGHAN U BIG BROTHERU! Namjerava podijeliti svaki prljavi detalj o sestri s kojom ne priča već godinama!

Autor: Š. P.

Polubrat vojvotkinje Meghan, Thomas Markle mlađi, otkrio je da ne vjeruje u šokantne tvrdnje njegove sestre protiv kraljevske obitelji, rekavši da “jednostavno nisu istinite”.

Ovaj 55-godišnjak, koji s vojvotkinjom od Sussexa dijeli istog oca, Thomasa Marklea starijeg, u ponedjeljak počinje svoje gostovanje u VIP izdanju Big Brothera na australskoj TV postaji Seven. S obzirom na to da je njegova obitelj dosad bila prilično glasna po pitanju Meghanine prošlosti, očekuje se da će svoju slavnu sestru – pošteno istračati.

Big Brother VIP već godinama pred kamere dovodi glavne tračere, ljude koji su bili ‘dovoljno blizu’ nekakve medijske senzacije da bi o njoj mogli pričati (gotovo) iz prve ruke. Ove sezone, među ostalima, u kuću ulaze Caitlyn Jenner, bivši očuh Kim Kardashian te Omarosa Manigault Newman, reality zvijezda koja je jedno vrijeme radila u kabinetu Donalda Trumpa.

Inače, Thomas i Meghan se nisu vidjeli još od pogreba njihove bake 2011., ali njegov boravak u reality showu trebao bi otvoriti stare rane.

Thomas vjeruje da Meghan ima “puno materijala za ispričavanje ako se ikada ponovno nađe u milosti Kraljevske obitelji” nakon njenog eksplozivnog intervjua s Oprah Winfrey u ožujku u kojem je optužila palaču da je ignorirala njezine pozive za pomoć kada htjela je sebi oduzeti život, kao i za rasizam.

“Da su se stvari koje je spomenula u toj emisiji doista dogodile, o Bože, da, definitivno bi mi je bilo žao, ali teško mi je povjerovati da nigdje u palači nije dostupna psihološka pomoć”, rekao je.

“Vjerojatno imaju 27 batlera za svaku osobu. Ne mogu zamisliti da ne postoji netko s kim možete otići razgovarati. Mislim, vrlo sam suosjećajan. Ako je zapravo imala samoubilačke misli, to je zastrašujuće, i ne daj Bože da se itko koga ja poznajem, ili bilo tko na svijetu, nalazi u toj poziciji. To bi bilo grozno. “Tako da ne mogu zamisliti da pomoć nije bila dostupna ni na jednoj razini. Meni to jednostavno nema smisla”, rekao je Markle.

Što se tiče tvrdnji da je Meghan otjerana iz kraljevske obitelji zbog rasizma, Thomas je rekao da je njegova sestra tu primjedbu izvukla iz konteksta.