Brat Stjepana Hausera suprugu zaprosio nakon samo tri dana: ‘Bila je dovoljno luda’

Autor: F. P.

S početkom srpnja u Hrvatsku je, osim sve viših temperatura, pristigla i iznimno popularna manifestacija. Ovogodišnji Splitski festival svoj program započeo je 2. srpnja, a na njemu su dosad nastupili brojni proslavljeni izvođači iz Hrvatske i regije. Publiku na Prokurativama posebno je, pak, oduševio nastup grupe TBF.

Splitski sastav u rodnom kraju nastupao je uz pratnju Jazz orkestra HRT-a. Ravnateljsku palicu za njih je držao Miron Hauser, nešto manje poznat brat slavnog violončelista Stjepana Hausera. Ovaj priznati aranžer i dirigent je za domaće medije otkrio kako je došlo do ove suradnje, koja je rezultirala dvosatnim nastupom.

Ideja se, kaže, rodila još za vrijeme pandemije koronavirusa. Tada su imali projekt ‘Sunčana strana Prisavlja’, u sklopu kojeg su odradili i tribute kralju funka Dini Dvorniku kao i suradnju sa Psihomodo Popom. “Ja sam već jako dugo vremena htio s TBF-om napraviti nešto”, istaknuo je Miron, kojemu je ovo bio treći nastup sa splitskim sastavom.

Sumnja da će se brat ženiti

Osvrnuo se i na svoj privatni život, kojeg krije od javnosti gotovo kao zmija noge. O vezama njegovog mlađeg brata dosada se već dosta pričalo, a Miron se prošle godine skrasio uz kirurginju Anu Štanfel. I dok je za vlastitog brata rekao da se vjerojatno neće ženiti, ovaj dirigent svoju je suprugu zaprosio u rekordnom roku.









“Znao sam da je to to i doslovce sam je nakon tri dana zaprosio. Ona je bila dovoljno luda da pristane, kao i ja, i eto. Još nismo ni godinu dana u braku, a upoznali smo se prije godinu i nešto. To se sve jako brzo desilo”, prisjetio se Miron. Njegova odabranica svojedobno ga je opisala kao svog idealnog muškarca, te je otkrila i kojom gestom ju je posebno oduševio.

Naime, prije puta u Istru Miron je svojoj tada djevojci priredio mali koncert, i to nigdje drugdje doli u njenoj ordinaciji. “Donio je trombon, zvučnike i svu ostalu potrebnu opremu i svirao za mene dok sam radila s pacijentima”, prisjetila se Ana. I ona i njen suprug iza sebe već imaju jedan brak, a Miron ima i sina Vida s kojim se Ana odlično slaže.