Brat Stjepana Hausera srušio rekord, oženio se u kratkom roku: ‘Vrag je odnio šalu’

Autor: I.D.

Brat violončelista Stjepana Hausera (37), glazbenik Miron Hauser (38) privukao je pažnju javnosti prije nekoliko mjeseci kada se saznalo da je oženio poznatu vinkovačku kirurginju i estetsku liječnicu Anu Štanfel Hauser (43).

U prva tri dana veze dogovorili su se da će se vjenčati, a danas, šest mjeseci nakon upoznavanja, supružnici se sele u novi dom u Remetama. “Moj profesor i privatni učitelj je, dakako, Miron, a svojom ljubavlju i strasti za glazbu nije zarazio samo mene, nego i moje nećake, pa i pacijente, jer nekada vježba u ordinaciji. Mironovi privatni koncerti im se jako sviđaju, iako su u početku neki bili prilično zbunjeni i ispitivali me što se to događa i otkud dopire taj božanski zvuk”, rekla je kirurginja i estetska liječnica za Gloriju.

Miron slovi za jednog od ponajboljih hrvatskih trombonista, a ujedno je i šef dirigent Jazz orkestra HRT-a. “Definitivno na mene istovremeno djeluje na svim razinama – i mentalno, i fizički, i duhovno. Kada sviram trubu automatski se prebacujem u neko drugo stanje, svojevrsnu meditaciju nalik na duboku molitvu, nešto stvarno posebno i drukčije”, ispričala je Ana.

‘Pojavio sam joj se na vratima u sedam ujutro’

Miron je tako otkrio da je Anu upoznao putem društvenih mreža još za vrijeme pandemije korona virusa. “Anu sam prvi put kontaktirao putem društvenih mreža u vrijeme pandemije koronavirusa u vezi nekog zdravstvenog pitanja i ostali smo u kontaktu. Točnije počeo sam je pozivati na sve svoje koncerte, ali se ona nikad niti na jednom od njih nije pojavila”, otkrio je.

“Anin raspored je, kako sam kasnije uvidio, prenatrpan obavezama, da dan traje 29 sati njoj bi bio prekratak…”, govori Miron Hauser koji nije mogao povjerovati vlastitim očima kad je u svom inboxu lanjskog ljeta pronašao Aninu poruku u kojoj je pohvalila njegov izbor crvenog odijela za nastup i napisala kako žali što se nisu imali priliku upoznati.

“Istog trenutka sam skužio da je vrag odnio šalu i upitao je kad sutra stiže u ordinaciju. Kako je Ana ranoranilac pojavio sam joj se na vratima u sedam ujutro i to je bilo – to. Ana je otvorila vrata, a ja sam je automatski zagrlio i više je nisam puštao…”, nastavlja Miron za Gloriju. “Kad me Miron na prvom susretu bez riječi zagrlio na vratima, nisam mogla povjerovati da se to stvarno događa, ali sam se njegovom zagrljaju instinktivno prepustila”, priznala je Ana.

“Tog je dana poslijepodne morao na put u Istru, na kojem mu se zbog svojih obaveza nisam mogla pridružiti, pa mi je priredio privatni koncert u ordinaciji. Donio je trombon, zvučnike i svu ostalu potrebnu opremu i svirao za mene dok sam radila s pacijentima”, prisjeća se Ana i dodaje kako je Miron tip njezinog idealnog muškarca kakvog je svojedobno opisivala u svom djevojačkom spomenaru.