BRAT STJEPANA HAUSERA SE ŽALI NA PLAĆU! Vidio oglas za konobara pa se zgrozio: Otkrio uvjete na HRT-u, ‘srednjoškolci zarade više’

Autor: Dnevno.hr

Skladatelj, dirigent i trombonist Miron Hauser, koji je sa samo 34 godine postao šef dirigent Jazz orkestra HRT-a, široj javnosti poznat i kao brat proslavljenog Stjepana Hausera, na društvenoj mreži se osvrnuo na oglas za konobara i djelomično otkrio u kakvim uvjetima rade vrsni glazbenici, članovi Jazz Orkestra HRT-a.

U oglasu se navodi kako se traži konobar za dnevni beach bar s jednim slobodnim danom u tjednu, a za to se nudi plaća od 1300 eura. Upravo je iznos plaće potaknuo Hausera na njegov komentar koji je ubrzo pokrenuo raspravu.

“Osjetit ću potrebu da vas našamaram”

“Naletio sam na jedan oglas, pa osjećam potrebu da vam se unaprijed ispričam, jer, znate, kad mi nakon koncerta dođete “čestitati” (uz obavezno neku opasku: “Maestro, zašto vi kažete kompozicija, kad mi imamo tako divnu hrvatsku riječ, skladba?), osjetit ću potrebu da vas pošaljem u rodno mjesto ili da vas našamaram.





Naravno, ja sam gospodin, pa to neću učiniti. Jednostavno ću se bezdušno okrenuti i otići bez pozdrava.

“Vašu opasku o mojoj nedovoljno dobroj glagoljivosti čujem kao obično izrugivanje”

Znate, kad vidim da srednjoškolac, student ili netko s voljom (očito, ne nužno i sposobnošću) za rad može imati veću plaću nego bilo koji član Jazz Orkestra Hrvatske Radiotelevizije, koji su, svi redom, ponajbolji hrvatski glazbenici, koji su upravo dobili 5 Porina, koji su, kad se netko od njih razboli ili ode za boljim poslom, teško zamjenjivi, vašu opasku, o mojoj, nedovoljno dobroj glagoljivosti, čujem kao obično izrugivanje.

“Što je to u hrvatskom jeziku lijepo? Možda to što je samo to i ostalo?”

Možda ne razumijete svoju nebitnost, u mojim očima, dok, patronizirajućim tonom, govorite o divnim hrvatskim riječima, no, ne mogu se ne pitati, što je to u hrvatskom jeziku lijepo? Možda to što je od cijele Hrvatske, samo to i ostalo?

Slobodno izostavite i to “maestro”. Bit će dojam da nam se manje rugate. Miron je dovoljno. I previše”, poručio je oštro mladi maestro.

U komentarima se javila i Thana Alexa Pavelić, Amerikanka hrvatskog podrijetla čiji je album ‘Ona’ 2020. godine nominiran za Grammy u kategoriji najboljeg vokalnog jazz albuma. Njezin suprug je višestruki dobitnik Grammyja, bubnjar Antonio Sánchez. “Respect! Moramo više razgovarati o tim stvarima. Slažem se s tobom 100 posto”, poručila je.

“Sedam godina studija veterine, kojeg nisam završio, vrijedi deset minuta u ratnim godinama”

Hauserov komentar izazvao je nekoliko stotina reakcija. U komentarima je bilo onih koji su se našalili i maestru preporučili da krene nekim drugim, ‘unosnijim’ glazbenim smjerom, a bilo je i onih koji su otkrili svoje životne priče, poput osobe koja je navela kako ni usprkos dva završena fakulteta nema plaću ni blizu tisuću eura.









“Je*iga maestro, počni kompozicije za trap cajke”, “Zakon ponude i potražnje, nije fer ali je*iga”, “Ovo su neusporedive stvari”, “,Završena dva fakulteta, a plaća ni blizu tisuću eura”, “Svaka roba svoju cijenu ima, no, također, svako znanje svoju vrijednost ima. Sad je tak’, sutra bude onak’, no znanje ti nitko uzeti ne može. Mojih sedam godina studija veterine vrijedi deset minuta u ratnim godinama kad sam to znanje upotrijebio. A studij zbog istog tog rata završio nisam”, “A kad napisana knjiga košta manje nego mali ćevapi ?”, samo su neki od komentara unutar rasprave.