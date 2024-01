Brat najboljeg hrvatskog kickboksača zapalio mrežu: U djetinjstvu su ga vrijeđali

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Plesač i influencer Luciano Plazibat javnosti je poznat po sudjelovanju u showu “Tvoje lice zvuči poznato” i “Supertalent”, ali i “Ples sa zvijezdama” u kojemu je otkrio kako bi se radije našao u ulozi zvijezde, nego li mentora. On je i brat najboljeg hrvatskog kickboksača Antonija Plazibata.

Iza Luciana su suradnje s brojnim domaćim, ali i regionalnim glazbenim imenima, a krajem godine, njegovi su roditelji prevalili ogroman put samo kako bi ga gledali uživo na pozornici. O tim trenucima pjevač se oglasio emotivnim objavama na društvenim mrežama, a otkrio je i da su roditelji zapali u probleme na putu.

Naime, najprije je otkrio kako se veseli dolasku njegovih roditelja u Beograd uz atraktivnu snimku s probe za koncert Milice Pavlović. Tada je otkrio kako njegovi roditelji nisu bili na koncertu na kojem je nastupao čak pet godina, jer je uvijek, kaže, nastupao daleko, a onda im je odlučio organizirati prijevoz kako bi iz Splita došli do Beograda.

“Najveća nagrada u životu”

Početkom godine podijelio je još jednu emotivnu objavu uz fotografije s roditeljima, koji izgledaju vrlo mladoliko. Tada je otkrio i što se dogodilo uoči njegovog koncerta. Naime, roditelji su se vozili 12 sati od Splita do Beograda kako bi ga vidjeli, a na granici su ‘zapeli’ čak šest sati. Već kada se Luciano pomirio s time da ga roditelji ipak neće vidjeti, uspjeli su doći pred sam kraj koncerta i vidjeti sina na pozornici.

“I dalje bili su presritni i ponosni! Za Zagreb dolaze isto pa će napokon vidit koncert. Momenat kad sam ih vidija da su stigli odma suze. Cili život su me podupirali što god sam tia radit bili su uz mene bez obzira šta su im drugi govorili da me upišu na nešto normalnije od plesa ali imat njih dvoje za Mamu i Tatu je meni najveća nagrada u životu”, napisao je emotivno.

Osim na plesnom polju, Luciano je uspješan i na društvenim mrežama, gdje ga prate stotine tisuća ljudi. Upravo na društvenim mrežama ga najčešće obasipaju komplimentima na račun izgleda, a on je prošle godine otkrio kako mu takva pažnja ne godi te da je bio pretilo dijete.









“Jedino me riječ ‘debeli’ boljela”

“Ajme, ne! Ha-ha-ha, kao mali sam bio pretilo dijete i od svega što sam doživljavao u djetinjstvu jedino me riječ ‘debeli’ boljela i nekako je to ostalo urezano. Sad sam stvarno zadovoljan sa sobom i sve, ali trudim se biti u treningu i paziti, iako je prehrana teži dio!” rekao je ranije za Showbuzz atraktivni Plazibat.

Inače, Luciano je tada progovorio i o odnosu sa starijim bratom Antonijem i zanimljivosti vezana uz njihove životne puteve kojim su odlučili ići. “Niti se vidimo niti čujemo. Šalu na stranu, dosta radimo, pa jako teško da se vidim i s kim iz familije jer moji su u Splitu, on u Amsterdamu, a ja u Zagrebu… Pa je to jedino telefonski trenutačno. Ali smiješna priča je da sam ja prije bio u borilačkom sportu, a on u plesu i onda se to samo zamijenilo i evo, ispalo je kao ispravna odluka”, prisjetio se.