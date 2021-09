BRAT DINE DVORNIKA PROGOVORIO O ŽIVOTU: ‘Nije me sramota zbog onog što radim!’

Autor: Matea Sušac

Budući da je korona pogodila i glazbenu scenu, većina domaćih glazbenika nije mogla raditi svoj posao, a jedan od njih je i brat Dine Dvornika koji se vratio u Ameriku gdje je već živio, piše tportal.hr

Naime, iako je javnosti manje poznat od kralja funka, Dean Dvornik (58) živi za glazbu, a u SAD je otišao 2019. godine, gdje je počeo voziti kamion. Bez obzira na primarni posao Dean i dalje stvara glazbu u tonskom studiju u Splitu, a novi singl “Linčina” izdao ovog ljeta.

U Ameriku je prvi put otišao osamdesetih

“U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan. Sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi Midwest freight express mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu- rekao je glazbenik”, izjavio je glazbenik.

Sebe ne smatra ni režiserem ni snimateljem

“Danas imate na tisuće takvih kao ja koji znaju koristiti prednosti moderne tehnologije. Biti vrhunski profesionalac, za to je potrebno puno više, a ja samo radim najbolje što mogu u skladu sa svojim mogućnostima”, objasnio je Dean koji je prošle godine objavio digitalni album.









“Digitala je promijenila glazbu isto kao što je mikrovalna pećnica dodala brzinu u pripremi jela i u redu je to, ali nešto se izgubilo. Glazbu ne pratim ni blizu koliko sam je pratio prije, nema se tu puno toga novoga otkriti. Sve je slično kao jaje jajetu, nažalost, a tu i tamo dogodi se nešto što me zainteresira”, dodao je.

Roditelji su njega i Dinu uvijek podržavali u glazbi

“Nije im bilo lako satima slušati zvuk bas gitare, to je bila tortura koju su stoički podnosili, a da ne spominjem probe koje su trajale mjesecima kad smo snimali ploču ‘Kineski zid’. Tad smo imali i puhače, a kredit ide i susjedima, pa i stanarima susjednih zgrada. Nadam se da su poslije bili ponosni na nas”, zaključio je Dean prisjećajući se početaka s bratom.