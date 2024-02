Branko Đurić Đuro otkrio kako mu je Dino Dvornik pružio ruku spasa za vrijeme rata u BiH

Autor: Barbara Grgić

Poznati sarajevski glumac Branko Đurić Đuro jednom je prilikom otkrio da mu je pokojni ”kralj funka” Dino Dvornik pomogao devedesetih prošlog stoljeća, odnosno za vrijeme agresije na BiH kada je bio u teškoj situaciji.

Branko Đurić Đuro ispričao je priču koja je otkrila nepoznati detalj iz života Dina Dvornika. Dogodilo se to u vrijeme kada je Žuro bio član žirija srpske inačice showa “Tvoje lice zvuči poznato”.

U trenutku dok je glumac Branislav Lečić imitirao pokojnog Dina, Branku su se vratila lijepa siječanja na legendarnog pjevača.

‘Bio je jedan od najboljih ljudi koje sam poznavao’

”Bio je strašan tip, žao mi je što je tako brzo otišao. Bio je jedan od najboljih ljudi koje sam poznavao u ono vrijeme rata, kad smo svi išli na svoju stranu. Ja sam preko Hrvatske došao u Sloveniju. On je taj čovjek koji mi je pomogao da kroz Hrvatsku prođem do Slovenije. Bio je velik, obožavao sam ga i sada ga obožavam”, rekao je Branko nakon nastupa.

Podsjetimo, Đurić je lani proslavio tri desetljeća ljubavi sa suprugom, slovenskog glumicom Tanjom Ribič, a obilježili su i 25. godišnjicu braka.









Poznati Sarajlija izjavio je da ga supruga nasmijava te da je vrlo duhovita osoba: “Dok je ljubav to traje znate i sami, dok postoji ta neka magija, taj magic između dvoje ljudi, dok to traje, moram kucnut negdje u drvo….I to evo kod nas traje. Izgleda da smo se našli nekako u svemiru”, rekao je za In Magazin jednom prilikom.