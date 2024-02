Branko Đurić Đuro o neugodnoj sceni s Nigerijcem: ‘Rekao sam hapsite me’

Branko Đurić Đuro je bosanskohercegovački glumac, redatelj i glazbenik, a završio je Akademiju scenskih umjetnosti u rodnom Sarajevu 1988. godine. Inače, on je stekao slavu u humorističnom serijalu Top lista nadrealista, a pjevao je i svirao u sarajevskoj grupi Bombaj štampa.

Tako je osvanuo video na TikTok u kojemu Branko priča neugodnu scenu sa snimanja filma Slow Horses te se tada osvrnuo se na političku korektnost na filmskim i TV setovima.

“Snimao sam za Apple TV seriju Slow Horses, možda si gledao. Garry Oldman igra. Korektnost uvijek mora biti u ekipi – netko od LGBTUVZŽEFGH, jedan tamnoputi… Jedan je tip iz Nigerije, tako izgleda i strašno je simpatičan. Sve vrijeme se s njim družim. Međutim, imao sam komplicirano scenu i tamo su svi oprezni oko toga da nekoga ne uvrijede”, započeo je za K1 Đuro.

“Imao sam napornu scenu. Igrao sam šah, nisam mogao zapamtiti i rekao sam: ‘Dajte mi nešto slatko da pojedem da mi se digne šećer.’ Donesu mi neke bombone i naprave pauzu. Ja ustanem, otvorim one bombone i taj crnac je pored mene…”, započeo je Đurić u emisiji na K1.

“Čitava ekipa pogleda njega pa mene. Gledali su kako ću ja reagirati, kako će on reagirati… To su ozbiljne stvari. Dao sam mu bananu, i to žutu. Ja se brzo snalazim. Vidim da ima još nešto drugo unutra. Kažem mu: ‘Uzmi još jednu’ ne bi li izvukao nešto drugo. On izvuče majmuna. Ja kažem: ‘Hapsite me, je*i ga.’ Srećom, tip je bio takav. Mogao je samo dići obrvu i reći: ‘Zašto si mi dao bananu?’ Ja bih vjerojatno otišao iz tog projekta”, zaključio je.









Serija Slow Horses s emitiranjem je počela 2022. godine. Priča prati disfunkcionalni tim agenata MI5 i njihovog šefa, ozloglašenog Jacksona Lamba. Temeljena je na seriji romana Slough House Micka Herrona.