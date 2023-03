BRAKU PRESUDILE GAĆICE! Iz glumačkog ljubavnog trokuta ispala supruga: ‘Plače gotovo svaki dan, teško joj je, djeca su shrvana’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Britanski glumac Andrew Buchan i njegova kolegica iz serije “Better” Leila Farzad navodno su imali aferu koju je otkrila njegova supruga Amy Nuttall. Naime, supruga glumca koji je popularnost stekao glumeći u seriji “Broadchurch” zbrojila je dva i dva uz pomoć jednog odjevnog predmeta.

Amy je šira javnost upoznala u ulozi Esthel Parks u popularnoj seriji “Downtown Abbey”. Na supruga, s kojim ima dvoje djece, posumnjala je nakon što je otkrila da je prije Božića kupio donje rublje veličine koja nije njezina, zajedno s računima od boravaka u londonskom hotelu u blizini njihove kuće, i to u vrijeme kada je trebao biti na poslu.

“Bio je često odsutan, što nije bilo neobično zbog prirode njegova posla, ali u jednom trenutku Amy je shvatila da je odsjedao u hotelima vrlo blizu kuće. Kako je vrijeme odmicalo, shvatila je da se zbližio s Leilom, i po njegovom ponašanju i po njihovim zajedničkim objavama na društvenim mrežama. Ali kap koja je prelila čašu bilo je donje rublje. To je ono što je završilo sve. Amy je instinktivno znala da to nije namijenjeno njoj”, rekao je izvor za The Sun.





Glumac je navodno ostavio svoju suprugu s kojom je bio 12 godina u braku te se preselio ljubavnici, kolegici iz serije, a prijatelji tvrde da je prije Božića obavijestio svoju suprugu da želi rastavu braka. Drugi je izvor objasnio kako je Amy potpuno slomljena, ali da joj prijatelji uvelike pomažu oporaviti se.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli L E I L A F A R Z A D (@leila_farzad_official)

“Naslutila je da se nešto događa i znala je da mora nešto reći pa se suočila s Andrewom. To je sigurno bila najteža stvar koju je Amy ikada morala učiniti. Sada se navikava na život bez njega i jako je teško. Srećom, oko sebe ima sjajne prijatelje koji je podržavaju na svakom koraku” objasnio je izvor.









“Ovo je jako teško za Amy. Plače gotovo svaki dan otkako se to dogodilo i teško se nosi sa stvarima. Ne može se ni natjerati da priča o tome jer još uvijek pokušava pronaći smisao u svemu tome. Amy i djecu je ovo jako pogodilo. Svi su shrvani. Živjeli su idiličnim obiteljskim životom, a odjednom Andrew izlazi iz kuće”, zaključio je blizak izvor.