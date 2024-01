Brak na prvu izazvao zgražanje gledatelja, opleli po paru: ‘Mene je bilo sramota gledati’

Autor: I.D.

Prvi par sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’ koji je na ceremoniji izrekao ‘da’, njihovo upoznavanje bilo je možda i najenergičnije u svim dosadašnjim sezonama ovog RTL-ovog projekta.

Tina i Tiago odmah su ‘kliknuli’, a oboje su ovome pristupili vrlo otvoreno, bez prevelikih očekivanja, a to se moglo vidjeti već tijekom prvog susreta. “Baš mi je bed, ali kada sam išla tamo nisam ga vidjela. Bio je u kutu. Mislila sam da je kum mladoženja, ali onda sam vidjela da je još jedna osoba tamo. Jako mi se svidio”, rekla je Tina i dodala kako je Tiago “lud”.

“Ona je baš za Tiaga, 100 posto, ona je moja žena”, rekao je Tiago. Naime, dok je koračala prema Tiagu, on nije skidao osmijeh s lica, no

Tina je prvo krenula prema Tiagovom kumu misleći da je on mladoženja. To je nasmijalo prisutne kao i samu Tinu, a Tiagu se svidjela njezina pozitivna energija.

‘Prvi par i već toliko naporan’

Tini se također svidio Tiago, pogotovo njegova energija, dobar styling i velika doza ekstrovertnosti. Pročitali su zavjete, matičarka ih je vjenčala pa su se poljubili u obraz i zagrlili. “Njegova je energija vrlo pozitivna, on je na sve strane kao i ja, što može biti i dobro i loše“, rekla je Tina, a kuma dodala kako vjeruje u njihov odnos.

Gledatelji su nakon ovog vjenčanja također imali što za napisati na društvenim mrežama. "On mi je super ona je prenaglašena u pristupu kao da ju neko pustio s lanca da potroši energiju", "Svjesna je ona da je to samo show, tako se privlači pažnja", "Mene je bilo sramota gledati, znači užas", pisali su.









“Prvi par i već toliko naporan. On još može proći, ali ona je jako napadna i naporna”, “Oboje fejkeri i glumci”, “On je ok dečko, ali baš ok ali ona definitivno nije za njega, cura pati od toga da je u centru pažnje”, “Kod muškaraca prenapadne žene ne prolaze dobro zato mislim da će i Tiago izgubiti interes, neće dugo trajati možda griješim možda sam krivo procijenila, vidjet ćemo. Sama sam, dosta otvorena pričljiva temperamentna, ali ova djevojka čak i mene nadmašuje po temperamentu i pričljivosti”, zaključili su gledatelji.