Brad Pitt svoj je prvi film snimao u Jugoslaviji kao potpuni anonimac: Milena Dravić ga ovako opisala

Autor: Barbara Grgić

Srpska glumica Gorica Popović jednom se prilikom prisjetila suradnje s jednim od najpopularnijih glumaca svih vremena, Bradom Pittom. Njih dvoje surađivali su na filmu “Tamna strana sunca” iz 1988. godine. Pitt je tada imao 24 godine i ovo je bila jedna od njegovih prvih uloga.

“On je već tada imao ulogu u seriji ‘Dallas’. Mi smo snimali film u Budvi i Brada su prepoznavale mlade njemačke turistice. Bio je vrlo profesionalan ali i divan dečko na snimanju. Nisam mogla ni slutiti da će postati takva zvijezda. On je i kasnije dolazio u Beograd. Imao je neku djevojku u Češkoj, pa je dolazio u posjet Boži Nikoliću koji ga je odveo na Marakanu na Zvezdinu utakmicu”, ispričala je Popović za srpske medije.

‘Kad smo snimali taj film, bio je kao pile’

No, nije samo Popović imala riječi hvale za mladog Pitta, već i redatelj Božidar Nikolić.





“Kada je postao zvijezda, rekla sam režiseru filma, Boži Nikoliću: ‘Vidi ti ono dijete!’ Jer kada smo snimali taj film, Brad Pitt je bio kao pile – prisjetila se Popović.

Plaćali ga 1523 dolara na tjedan

U usporedbi sa stotinama milijuna koje danas zarađuje u svojim filmovima, plaća od 1523 dolara na tjedan činila se presmiješna, ali ipak – ta da je uloga dovela do Dubrovnika i Boke Kotorske.

“Otišao sam u Los Angeles na audiciju na kojoj se pojavilo 400 momaka. U užem izboru ostala su dvojica. Agenti su me nagovarali da odaberem drugog momka, ali ja sam se odlučio za Brada Pitta. Kad je saznao da je dobio ulogu, skakao je od sreće”, rekao je svojedobno Nikolić.

Iako je glumac bio oduševljen Jadranskom obalom, nije sve prošlo bez incidenata.

“Nakon jedne noći panično me je nazvao iz Dubrovnika da dođem po njega. On i prijatelj zakačili su se u nekom baru s lokalnim mladićima te pukom srećom izbjegli batine i noćenje u policiji. Bio sam izvan sebe od bijesa, ali to je još više učvrstilo naše prijateljstvo”, kaže Nikolić.









Milena Dravić igrala njegovu majku

Glumica Milena Dravić u filmu “Tamna strana sunca” igrala je Bradovu majku, a nedugo nakon snimanja filma otkrila je kako joj je bilo snimati s Pittom.

“Sjećam se da sam ja, kao njegova majka, u filmu imala neki psihički problem. S njim je tada glumila još jedna američka glumica, ali ona kasnije nije ništa postigla u svijetu glume, dok je taj simpatičan dječak postao zvijezda Hollywooda”, izjavila je Milena.

Nekoliko godina nakon, Brad je ponovno posjetio redatelja Nikolića.

“Bio je 1991. godine u Budimpešti gdje se pokušavao pomiriti s tadašnjom djevojkom, ali nije mu uspjelo. Nazvao me je te pitao može li doći na nekoliko dana do mene u Beograd i ja sam ga ugostio. Vodio sam ga da gleda utakmicu tadašnjeg Kupa prvaka između Crvene zvezde i Bayerna”, pričao je Nikolić.