Botanički vrt pokazao još jednu posebnu biljku: ‘Sam pogled na nju nasmije i najtužnijeg’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon što je javnost oduševila vijest kako je u Botaničkom vrt PMD-a u Zagrebu procvjetao istočnoafrički polugrm Pseuderanthemum hildebrandtii, i to ne s jednim cvijetom, kako je to normalno u prirodi, već s brojnim cvjetovima, uz to uzgojenim iz sjemenčice u Vrtu, ekipa iz Vrta ponovno je oduševila, ali i nasmijala brojne pratitelje njihove Facebook stranice.

Ovaj put, botaničari su pratitelje upoznali s još jednom biljkom koju je moguće vidjeti u Vrtu. Riječ je o orhideji Paphiopedilum spicerianum, pravoj ljepotici iz divljine.

“S facicom lika iz starih Muppeta — samo čekate da zapjeva “ManaMana!” — papučica Paphiopedilum spicerianum ‘krevelji’ se u našoj zbirci orhideja ! Narijetko raštrkana vlažnim tropskim područjima Butana, Mjanmara, Indije i Kine, ta terestrična orhideja cijenjena je i u uzgoju”, opisali su iz Vrta.





“Ajme, predivna je! Sam pogled na nju nasmije i najtužnijeg”, “Simpa je”, “Baš je faca”, “Prekrasna biljčica”, neki su od komentara.

Inače, ova je orhideja ime ‘spicerianum’ dobila po engleskom trgovcu i kolekcionaru orhideja iz 19. stoljeća, Johnu Spiceru, koji je doprinio popularizaciji i proučavanju mnogih orhideja, uključujući i vrste Paphiopedilum spicerianum.

Spicerova papučica je ugrožena vrsta u divljini zbog gubitka staništa i ilegalne trgovine orhidejama. Stroge mjere zaštite su poduzete kako bi se očuvala ova rijetka vrsta u prirodi.

Na internetu smo ih pronašli po cijeni od 14 do 40 eura, no ne na hrvatskom tržištu.