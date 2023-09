Bosanska novinarka zbog Buntića postavila pitanja koja se malo tko usudi: ‘Sramite se’

Autor: Z.S.

Klara Buntić, supruga bivšeg hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića, prije nekoliko dana podigla je prašinu nakon što ga je optužila za zlostavljanje. Rekla je kako njegovo nasilje trpi već pet godina i strahuje za svoj život.

“Pretukao me pred devetomjesečnim djetetom, snimila sam kako me udara i prijeti da će me ubiti. Policija mu je pronašla arsenal ilegalnog oružja. I ipak je pušten za manje od 48 sati, nije mu izrečen ni pritvor, samo mjera zabrane prilaska. Završit ću kao ona žena iz Gradačca, osjećam to”, navela je među ostalim. Slučaj je glasno odjeknuo u Hrvatskoj i regiji i reakcije se ne smiruju.

Jasna poruka

Na ovaj slučaj osvrnula se i novinarka bosanskog Avaza Nerma Ajnadžić te je u žestokom komentaru poslala jasnu poruku tamošnjim institucijama.





“Nećemo empatiju, hoćemo zakone”, naslov je teksta u kojem je postavila niz pitanja.

“Kako sve vas koji sjedite na bilo kojoj funkciji na kojoj možete učiniti nešto, bilo što, više nije sram? Kako se ne osjećate krivima barem malo? Kako spavate noću znajući da one koje su glasale za vas ni večeras neće spavati zbog straha od bivšeg, sadašnjeg ili potencijalnog partnera? Kakvi ste to ljudi kada ste svjesni koliko su zakonske procedure u našoj zemlji komplicirane, a vi imate moć da ih olakšate, pojednostavite, pa napokon uvrstite femicid kao krivično djelo, a – kakav šok! – ništa ne radite u vezi s tim?”, poručila je i podsjetila na stravično ubojstvo u Gradačcu.

‘I tada se svi oglašavali’

“I tada su se svi oglašavali, suosjećali, govorili ‘nijedna više”. Iskoristite barem ono osnovno obrazovanje pa izbrojte koliko žena je samo od tada ubijeno, prebijeno, doživjelo prijetnje!”, poručila je, da bi se osvrnula na slučaj Buntić.

‘Pitam opet’

“Klara iz Ljubuškog je bila primorana na to da medijima pošalje audiosnimku svog batinanja, preklinjanja da uzoran građanin, sportaš, prestane da je udara. Dok joj uzvraća sve gnusnijim prijetnjama. Kako vas nije sram? Pitam opet. Hoćete da izazovete toliki bijes javnosti da na ulicama tražimo pravdu? Niste daleko od toga. Jer nijedan vaš izgovor više ne pije vode.

Nikoga ne zanima kako ne možete, ne zanimaju nas prepreke, izabrani ste da rješavate probleme, pa, gospodo i gospođe, izvolite, riješite.









Sramite se i vi koji još tastature koristite kako biste ponizili bilo koju ženu koja je skupila snage pa se usprotivila zlostavljaču. Komentari poput ‘zaslužila je’, ‘nešto mu je morala uraditi’ moraju se drastično, također, kažnjavati. Ne samo da povređujete tu ženu kojoj to pišete već i svaku koja isto ili slično proživljava, pa se zbog vas nenormalnih (u najmanju ruku) predomisli i ostane u takvom odnosu. Modra, krvava, uplakana… Sramite se”, glasi poruka ove novinarke.