BOSANKU MUŽ PREVARIO S DRUGIM MUŠKARCEM! Vidjela je znakove, idealan brak počeo kopnjeti kao jesenje lišće: ‘Prestani, rušiš mi reputaciju, čut će nas susjedi’

Autor: D.V

“Bili smo jedan skladan par. Nitko se nikada kao on nije trudio da me osvoji. Desetak godina stariji od mene, ugledni advokat, a ja studentica treće godine fakulteta”, drhtavim je glasom započela tužnu priču 33-godišnjakinja L.T. iz Bosne. Nakon samo godinu dana ova mlada žena bila je potpuno zaljubljena u “gospodina savršenog”, a uskoro su dobili i dijete, prekrasnu djevojčicu. No nedugo nakon poroda ova naoko idealna veza počela je kopnjeti kao jesenje lišće. Nešto se promijenilo, osjećala je to do kostiju.

“Priznajem da sam se dvoumila da li da pričam o svoj boli i tuzi kroz koju sam prošla, ali sam shvatila da možda postoji još žena na ovom svijetu sa sličnom sudbinom, koje žele živjeti i disati, a ne samo biti paravan za tamo nečiju istospolnu ljubav”, otvorila je dušu Bosanka za portal Naj Žena.

Satima stajala gola ispred ogledala

Naime, nakon što je beba ušla u njihov život, njezin je do maloprije idealan partner odjednom počeo spavati u dnevnom boravku. Pravdao se da mu smeta dječji plač, no L.T. je uskoro počela primjećivati i druge “sitnice” koje mu smetaju.





“Primijetila sam da me doslovno gura od sebe. Nikakve intime više nije bilo među nama, što je utjecalo na moje samopouzdanje. Počela sam se gaditi samoj sebi, satima sam znala stajati gola ispred ogledala kako bi konačno dokučila što ga na meni odbija. Mislila sam da su to opuštene grudi ili trbuh koji se još nije ispravio nakon poroda”, iskreno će nesretna žena.

Razmišljala je da prestane jesti i smršavi kako bi ponovno bila privlačna i kako bi ju ponovno zavolio. No to se nije dogodilo. On je sve više izbivao iz doma, što je L.T. nagnalo da se pretvori u policajku i prati svaki njegov korak. Provjeravala mu je poruke i pozive, navirivala se kroz prozor, no nikad nije našla nikakav dokaz nevjere.

Ona čuva dijete, on izlazi

“U jednom trenutku smo postali stranci u istom stanu, a nekad me čak nije ni pozdravio. Osjećala sam mržnju u njegovom glasu i pogledu. Prema djetetu je i dalje bio divan otac, pažljiv i brižan, a ja sam postala cimer koji s njim dijeli hranu u frižideru”, prisjetila se 33-godišnjakinja.

Pretvorila sam se u ludu, histeričnu i očajnu ženu. Jedina mrva pažnje koju sam mogla dobiti bila je u momentu kada napravim histeričnu scenu. Na šta bi dobivala jedino opomene “molim te, smiri se zbog djeteta” ili “Prestani, čut će nas susjedi, rušiš mi reputaciju, ludačo neuračunljiva.”

L.T. više nije znala što joj je činiti. Nekad bi se i posvađala s njim, ali to nikuda nije vodilo. Kako je vrijeme prolazilo uspjela se “ohladiti” i svoju je pažnju usmjerila isključivo na odgoj malene.

“Pustila sam sve, ali sam postala jedna osušena biljka. Kopnjela sam, a on je nastavio sa svojim izlascima, poslovnim putovanjima i nejavljanjima”, govori još uvijek potresena žena.









‘Budeš li mi napravila scenu’

No jedne je večeri otac njezina djeteta učinio kobnu grešku.

“Laptop je priključio na TV prijemnik i preko cijelog ekrana je protegla fotografija polugolog muškarca s porukom “Pošalji i ti meni jednu prljavu. Želim te'”, rekla je. Tada joj je utrnulo cijelo tijelo. Iako je sumnjala da ju vara, ni na kraj pameti joj nije bilo da to radi s muškarcem.

Kaže da je upravo tada pala prva prijetnja da će joj oduzeti dijete ako nekome kaže da je homoseksualac.









“Prilazi mi, hvata me za ruke, silovito stiska, gleda u oči i kroz zube govori ‘Budeš li mi napravila scenu… uzet ću ti dijete, ku*vo prljava'”, prepričava L.T. koja se ubrzo nakon saznanja s kćerkom vratila roditeljima. On je pak preselio u drugu zemlju s partnerom.

Duša joj je crna od boli

“Zahtjev za razvod braka nikada nisam podnijela, jer je on važna karika u gradu i moglo bi mu pripasti dijete. Više nas nikada nije kontaktirao. Moje stvari su ostale u tom stanu, ali mi je ostalo i srce, duša, mladost, i ljepota… Sve što sam imala bačeno je pod noge”, zaključuje svoju priču tužna Bosanka koja živi od dječjeg doplatka i redovito odlazi na terapije zbog depresije i anksioznosti, a od stresa je oboljela i od kožne bolesti vitiligo.

“Svakih par mjeseci mi se pojavi po jedna nova fleka. To je ono što se vidi izvana. Unutra mi je duša crna od bola. Valjda će nekada proći”, nada je L.T.