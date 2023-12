Bosanci otkrili što ih ponese za volanom, iznenadit će vas glazbeni opus

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ljudi imaju tendenciju povećati brzinu vožnje kada slušaju energičnu glazbu, što se može pripisati nekoliko faktora, uključujući emocionalne, psihološke i fiziološke aspekte.

Ako osoba sluša glazbu koja je uzbuđujuća, brza ili ritmična, to može rezultirati povećanjem razine uzbuđenja i adrenalina, potaknuti povećanje energije i uzbuđenja, ubrzati puls i povisiti krvni tlak, kao i povećati samopouzdanje, posebno kada je u pitanju vožnja.

I ne čudi stoga što se može dogoditi da pod utjecajem omiljenog hita potegnemo gas malo više, jer brza glazba može potaknuti vozače i da prilagode brzinu vožnje prema ritmu glazbe, posebno ako se ritam poklapa s prirodnom frekvencijom pokreta automobila.

Na Redditu u grupi iz Bosne i Hercegovine postavljeno je pitanje korisnicima: “Koja vas pjesma ponese za volanom?” a reditovci iz Bosne su iznenadili odgovorima.

Omiljena pjesma za volanom – od Metallice do Severine

Čini se da Bosanci vole malo češći zvuk pa su se tako na popisu našli Prodigy, Metallica, Arctic Monkey i brojni drugi ‘žešći’, dok su naveli vrlo malo domaćih ili regionalnih izvođača. Od hrvatskih izvođača jedan je reditovac naveo Severinin hit ‘Gas, gas‘.

“Nije naše, ali sam vozio kao speed demon na Prodigy-ju. Srećom opametio sam se i sad vozim k’o penzioner”, “Meni je Arctic Monkeys – Do I Wanna Know, lijepo vrijeme, sunčane naočale i na 90 samo auto dođe, poslije toga cikoćem se kao mala curica danima od fine vožnje. Ako se me čuli Sarajevom kada pojačam muziku halalite, Darude-Sandstorm, Dusty kid – Kore, Svaka gužva, standardno je*a, gas-gas”, neki su od odgovora.

Pobijedio je Billy Idol, ispao u novinama

Jedan od reditovaca otkrio je kako je zbog pjesme umalo kobno završio za volanom.

“Nekad davno, kad sam bio mlad i glup, rekao sam da ako se ikad skrham autom to će biti ili uz “White wedding”, ili “Running up that hill”. Pobijedio je Billy Idol.









Srećom, nisam nikog ubio, ni osakatio, ispao u novinama (bez imenovanja doduše), naslov je bio nešto u stilu “Vandali srušili tri parking sata iza Sarajke”.

Pukom srećom, ispade poprilično jeftina lekcija (iz ove perspektive), zadnjih 30 i kusur godina nije bilo ispada”, otkrio je muškarac.

Važno je napomenuti da vožnja s povećanom brzinom može predstavljati opasnost u prometu, te se uvijek preporučuje poštivanje prometnih pravila i ograničenja brzine, stoga ako osjećate uzbuđenje dok slušate glazbu u automobilu, pripazite na odgovorno ponašanje na cesti radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu.