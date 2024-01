Bosanac koji je napisao Thompsonov hit: ‘Ta je pjesma tolkienska, kao iz Gospodara prstenova’

Autor: Barbara Grgić

“Naoružan sam do zuba” i “Narodno veselje”, napisao je Mati Buliću, “Ja za ljubav neću moliti” Nini Badrić, “Malo nas, al’ nas ima” Borisu Novkoviću, “Još uvijek vjerujem” Goranu Karanu, “U mom zagrljaju” Oliveru Dragojeviću, “E, moj narode”, “Tamo gdje su moji korijeni”, “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”, “Iza devet sela”, “Ne pitaj mene” Marku Perkoviću Thompsonu. Sve redom – hit do hita. Riječ je o bosansko-hercegovačkom tekstopiscu i skladatelju Faruku Buljubašiću Fayi.

I dok šira javnost prvi put čuje za to ime, u glazbenoj je industriji Faruk itekako poznat. Još je poznatija njegova inspirativna životna priča. Naime, Faruk je u Zagreb stigao kao mladić de facto na početku života, s tek 20 godina, bježeći od rata. Najosnovnije što je Fayo u tim teškim trenucima ponio sa sobom bili su tekstovi pjesama koji su, kako će se kasnije ispostaviti, predodredili njegov daljnji životni put.

“Uzeo sam telefonski imenik, tražio telefonske brojeve ljudi, uglavnom skladatelja za koje sam mislio da bi mogli biti zainteresirani. Tako sam nazvao i Rajka Dujmića, predstavio se i pitao ga bi li bio zainteresiran da vidi neke od mojih uradaka? Pitao me: ‘Jesi li nešto dosad objavio?’ Nisam. ‘Onda se javi kad objaviš’. Kad sam objavio prvu pjesmu, opet sam ga nazvao. Tad me pitao: ‘Jesi objavio hit’? Rekao sam iskreno – nije hit. ‘E, onda se javi kad napišeš hit’, rekao je i spustio slušalicu. Poslije su se hitovi zaredali, a s Rajkom sam postao i ostao prijatelj i suradnik sve do današnjih dana”, ispričao je jednom prilikom o početku svoje karijere.

Odmah je počeo pisati za najveća imena

Prvi koji mu je u metropoli otvorio vrata bio je Zrinko Tutić, koji je u to doba surađivao sa Severinom, Massimom i Majom Blagdan.

“Moram reći da je Zrinko vjerojatno pokazao sućut i želio učiniti dobročinstvo tijekom rata jednom mladom čovjeku iz Bosne, ne očekujući mnogo. Pozvao me da dođem u slavni Rokoko studio, gdje sam ga našao u društvu Đorđa Novkovića, Nikše Bratoša i Želimira Babogreca. Rat je bio svuda okolo, a ja sam upao u pravi trenutak posred najmoćnije skupine autora na hrvatskoj estradi. Došao sam s tim svojim vrećicama, pa kad je vidio koliko je toga, rekao mi je: ‘Mali, ja to stvarno sad ne mogu čitati. Javit ću ti se’. I, stvarno, nakon nekoliko dana zazvonio je telefon, našli smo se u Tuticu i ja sam odmah počeo pisati za Severinu, Massima, Crvenu jabuku, Maju Blagdan… Mojoj sreći nije bilo kraja. Imao sam samo 21 godinu i odmah počeo raditi za najveće i najbolje.”









O Thompsonu sve najbolje

Od tada pa sve do današnjih dana – Fayo je počeo surađivati s brojnim imenima s hrvatske glazbene scene: od grupe Divas, Zlatka Pejakovića, Nine Badrić pa sve do Mate Bulića, Tihe Orlića, ali i Marka Perkovića Thompsona.

“S Thompsonom me upoznao Alen Nižetić. Surađivao sam uređujući Thompsonove tekstove na dva, tri njegova albuma i rado se sjećam te suradnje. I dandanas stojim iza Thompsona, on je ekstremno talentiran, savršeno točno zna što hoće, a svaki mu tekst ima jasnu temu, prelijepo prezentiranu. Ponekad je čak i magičan, pa poslušajte ‘Iza devet sela’, ona je praktički kao iz ‘Gospodara prstenova’, nekako tolkienska…”, ispričao je svojevremeno Fayo, a javnost pamti i kada je jednom prilikom stao u njegovu obranu, kada je Thompsonu zbog “sigurnosnih razloga” otkazan koncert u Mariboru.

“I ja sam pisao Thompsona godinama! Dugo smo bili bliski suradnici. Čak sam i smišljao naslove nekih njegovih albuma. On je veliki autor prije svega i voljen u narodu. Veliki autor… imam potrebu to reći. Pjesme koje smo skupa radili nemaju veze sa radikalizmom… Neke pjesme poput “Samo je ljubav tajna dvaju svjetova” ili “Tamo gdje su moji korijeni”. Ako netko tu ne vidi velike riječi i nešto iskreno… Usput su i domaća zadaća nekim drugim autorima!!?! Gdje ide ovaj svijet? Koliko ispraznih i zlih ljudi nesmetano ordinira, a svi se love čovjeka koji samo pjeva što osjeća!?!”, pita se Fayo.









O Lidiji Bačić: ‘Ona nije imala Huljića kao Rozga’

Nakon što je osnovao svoju izdavačku kuću Fayo Music, počeo je surađivati s Lidijom Bačić, koja je danas – kako se ispostavilo – njegov najveći projekt.

“Ne bih rekao da sam je stvorio. Napravili su je mama i tata, a ona se izgradila sama. Sve je kod Lidije kako treba. Lidija je posebna, vjerujte mi, njezino veliko vrijeme tek dolazi. Ona nije imala Huljića kao Rozga, Tutića kao Severina ili Edwina Softića kao Nina Badrić. Nije imala nikog, osim mame koja silno vjeruje u nju. Lidija dolazi iz jedne divne, čestite, skromne radničke obitelji i tog se backgrounda ne srami. Uz to, ono najbitnije: je Lidija Bačić ima nevjerojatan glas! Ima raspon iznad tri oktave, visoke tonove ne može fulati, a niže lage pjeva suvereno. Znate li da može, recimo to tako – u muškom tonalitetu, kao da je kontraalt, otpjevati Baretove ‘Teške boje’”, oduševljeno o svojoj najbližoj suradnici govori Fayo.

“Znate li da je Lidija u posljednjih šest godina održala 570 koncerata? Ne šalim se – 570! Lidijine pjesme imaju po 10, 15, 20 milijuna pregleda na Youtubeu. A svejedno je nikad nisu pozvali da gostuje, recimo na HTV-u u emisiji ‘A-strana’ niti su je ikad emitirali na Narodnom radiju. Kako to objašnjavam? Ne objašnjavam. Za nas dvoje to više nije ni toliko važno. Zajedničko nam je da ne marimo za prepreke, znamo da će ih biti, uvijek ih ima na putu prema uspjehu”, ispričao je skladatelj i tekstopisac čije ime definitivno zaslužuje više redova u medijima od onih koje trenutno ima.