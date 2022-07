BORNA O BRAKU S RAJIĆEM: ‘Nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun’

Iako je završio prije 16 godina, brak poduzetnika Luke Rajića i Borne Kotromanić i dalje privlači pažnju javnosti, a Borna povremeno u svojim medijskim istupima otkriva ponešto o njihovim zajedničkim godinama, kao i poštovanju kojeg i danas gaji prema bivšem suprugu.

Nakon što ga je nedavno obranila na društvenim mrežama, o Rajiću je progovorila u novom intervjuu za tjednik Story. Luka ju je, inače, zaprosio samo nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali. Vjenčali su se 1996. godine u Dubrovniku, razveli deset godina kasnije, a zajedno imaju tri sina.

‘Posao je njegova beba’

“Moj bivši suprug bio je i ostao ekstremno velik radnik koji je cijeli život posvetio poslu. I sigurno da sam u tom prostoru ja kao žena bila na drugom ili trećem mjestu jer on za naš odnos nije imao energije. Zato je i danas i većinu svog vremena bez životne partnerice. I danas mu je fokus samo na poslu pa je to njegov život. Posao je njegova beba, a on je za to platio enormnu cijenu odrekavši se puno toga u životu. Svi uspješni ljudi kao što su i Bill Gates i Warren Buffett plaćaju cijenu svog uspjeha”, izjavila je Borna za Story.





“Luka Rajić nije dangubio ni danima ni satima, jer od rane mladosti nije imao alternativu. Moja su djeca svjesna i zahvalna na tome što im je omogućeno da danas nakon života i školovanja u svijetu mogu biti dio očeva sustava”, rekla je.

“Posljednjih 30 godina kreira desetke tisuća radnih mjesta, njegove su kompanije među najrespektabilnijima u Hrvatskoj. Dok sam bila u braku s njim, nisam smjela voziti ni auto koji je bio u vlasništvu tvrtke, a kamoli, poput nekih, kupovati cipele ili torbice na taj račun”, objasnila je Kotromanić.

Brojno potomstvo i poslovni procvat

Prošle je godine, najavljujući intervju za Gloriju, na društvenim mrežama napisala: “Prvog supruga nisam birala srcem nego glavom, razmišljala sam kao buduća majka, a ne kao strastvena žena”.

“Tražila sam sigurnost i stabilnost za svoju djecu i brojnu obitelj koju sama nisam imala, a koju sam priželjkivala, s čovjekom za kojeg sam mislila da sa mnom dijeli iste vrijednosti. No, kad s vremenom shvatiš da ti nisi samo jedna od svojih životnih uloga, moraš evoluirati ili nestati, a paradoksalno je da upravo od svega djeca najviše trebaju razvijene roditelje koji su kompetentna ljudska bića u svim aspektima života. Kao i u svemu u životu čega sam se primila, i u svoj brak uložila sam ekstremno puno sebe, što je rezultiralo i brojnim potomstvom i muževim poslovnim procvatom”, napisala je lani na Instagramu.