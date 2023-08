Boris Novković ima novu pjesmu, pljušte reakcije: ‘U moru kiča i šunda, konačno nešto vrijedno slušanja i gledanja’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

On je već bio velika zvijezda kada je ona tek započinjala karijeru, a ipak iza oboje je sada već više desetljeća uspješnog rada, kao i zajednički nastup na 15. CMC festivalu u Vodicama s pjesmom “S one strane ljubavi“. Za mnoge vjerojatno neočekivan i iznenađujući spoj dvoje glazbenika, koji su u Vodicama osvojili publiku, a sada i snimili spot za duet koji postaje veliki regionalni hit. “S one strane ljubavi” udružilo se dvoje regionalnih kantautora vjernih svom prepoznatljivom pop/rock zvuku, dvije romantične duše, Ana Stanić i Boris Novković.

“Pjesma s Borisom je dobila točno ono što sam zamišljala dok je živjela u meni samoj. Čast mi je što mu se pjesma svidjela i što je prihvatio poziv za suradnju. Boris mi je oduvijek bio drag pjevač uz čiju sam muziku odrasla, a zahvaljujući zajedničkoj prijateljici koja nas je upoznala, regionalni miljenik sad je moj divan prijatelj. Inače, ovo je moj prvi klasični duet i nadam se da će se mnogobrojnoj publici pjesma i spot svidjeti kao i nama i da ćete osjetiti svu dobru vibru, kako Boris voli reći.

Inače, najteže mi je bilo snimiti nježne poglede u zajedničkim scenama jer me Boris nasmijavao. Divno smo se provodili tijekom cijelog dana, ostat će mi u sjećanju kao jedno od najugodnijih snimanja”, kaže Ana, a Boris se nadovezuje:





“Prave stvari događaju se samo prirodno, neplanirano i nenamješteno. Tako je bilo i sa ovom suradnjom, jednostavno se dogodila na pravi način i u pravo vrijeme. Od trenutka kad mi je Ana stidljivo poslala pjesmu uz gitaru, pa do trenutka kad je Mahir Sarihodžić napravio aranžman i na kraju kad su Vuk Vidor i Lee Donovitz smontirali video, znao sam da ‘činim najbolju pravu stvar’. Imao sam puno vokalnih suradnji koje su postale klasici, siguran sam da će i ova sa Anom također postati uspješna i ostati vanvremenska. Uživajte u pjesmi i videu”, izjavio je zadovoljan Boris Novković.

Ana Stanić i Boris Novković uljepšali su vodičku večer prekrasnim duetom koji autorski potpisuje Ana, a za koji je aranžman napravio Mahir Sarihodžić. Boris se vratio na njemu dobro poznatu pozornicu, dok je za Anu to bila prilika da se prisjeti brojnih ljetovanja u Vodicama i tinejdžerskih noćnih izlazaka. Režiju spota potpisuju Vuk Vidor i Lee Donovitz, a radnja spota prati Anin i Borisov dan u kojem su se našli povodom snimanja pjesme.

Spot Anine i Borisove pjesme do danas ima gotobov 190 tisuća pregleda na YouTubeu, ispod kojeg su deseci komentara oduševljenih fanova. “Kakvo osvježenje. Nešto potpuno novo, drugačije neočekivano i prelijepo. Divno, dirlijivo! Svaka čast, mnogo ste nas obradovali”, “Bravo! Sjajan duet. U moru kiča, šunda , konačno nešto vrijedno slušanja i gledanja. Kada se dva velika profesionalca udruže, hit nastaje”, samo su neki od komentara,