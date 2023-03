BORBA S NEUGODNIM POREMEĆAJEM! Pjevaču stigla zastrašujuća dijagnoza: ‘Tijekom sna svake četiri sekunde prestane disati’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glazbenik Alen Đuras, trenutno nastupa kao mentor u novoj sezoni showa “Zvijezde pjevaju”, a domaća javnost upoznala ga je prije sedam godina u glazbenoj emisiji “The Voice”, gdje je osvojio treće mjesto.

No, malo tko je znao da se od 24. godine bori s neugodnim poremećajem sna koji mu je dijagnosticiran prije mjesec dana. U razgovoru za Gloriju otkrio je kako je promijenio niz loših životnih navika kako bi riješio neugodan problem apneje, koja može zadati uistinu zastrašujuće tegobe, i regulirao krvni tlak.

Tijekom sna svake četiri minute prestane disati na 30 sekundi

Već u dvadesetima imao je visoki krvni tlak, a prije mjesec dana dijagnosticirana mu je apneja. Naime, nekoliko puta mu se dogodilo da tijekom spavanja ostane bez zraka, a i tlak mu je u tim trenucima bio izrazito visok, zbog čega se odlučio na dodatne pretrage koje su otkrile da tijekom sna svake četiri minute prestane disati na 30 sekundi.





“Prvi ozbiljni zdravstveni problemi počeli su već s 24 godine. Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata, bio sam jako crven u licu i imao problema s cirkulacijom. Izmjeren mi je visoki tlak i počeo sam uzimati tablete, ali to me nije previše iznenadilo jer su mnogi članovi obitelji s očeve strane imali isti problem u mojoj dobi. Tada, međutim, nisam znao da je to povezano s apnejom. Jest da sam loše spavao i bio umoran, no to sam uvijek povezivao s činjenicom da mnogo radim”, kaže glazbenik, koji tvrdi da se posljednjih sedam godina nije pošteno naspavao.

Glazbenik je pozvao sve da kontroliraju svoje zdravlje i djeluju preventivno te dodao: “Imam osjećaj da sam si ja nepotrebno oduzeo pet godina života”, upravo iz razloga jer nije odmah reagirao na zdravstvene poteškoće.