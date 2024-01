Bora Čorba upoznao ljubav svog života u Splitu, evo tko je ona: ‘Pijan mi je čitao pjesmu’

Pjevač beogradskog benda “Riblja čorba”, Bora Đorđević, bez obzira na svoje političke izlete, svojim pjesmama je obilježio mladost mnogih generacija s područja bivše države. Rijetko koji tulum tijekom 80-ih prošao je bez Čorbinog glazbenog pečata, među kojim se svakako ističe balada “Ostani đubre do kraja”, objavljena na kultnom albumu “Kost u grlu” 1979. godine.

Naime, za tu se pjesmu veže žena kojoj je Bora posvetio emotivne stihove: “nisi valjda luda da se stidiš, što si me prognala istočno od raja, bar se nasmiješi kada me vidiš, ostani đubre do kraja…”. Riječ je, kako pišu srpski mediji, o Biljani Nevajdi, koja je bila jedna od najljepših manekenki bivše države. Plavokosa ljepotica bila je među najpopularnijim beogradskim djevojkama sedamdesetih godina. Bora Čorba je prvi put ugledao Biljanu dok je s bendom izvodio “Lutku s naslovne strane”‘, a nakon 10-ak dana ju je imao priliku i upoznati u Splitu, gdje su se zadržali u dugom razgovoru, a roker je, kako se navodi, “totalno izgubio glavu za njom”.

‘Moli me da se nađemo da mi pročita pjesmu’

Započeli su i vezu, koju je Biljana prekinula nakon šest mjeseci jer mu, kako je tada rekla, “nikad nije mogla u potpunosti vjerovati”. Nešto kasnije, kad je odlučila preseliti iz Beograda u Sarajevo, pozvala je bivšeg dragog da se pozdravi s njim. Upućeni tvrde da je Bora za šankom napisao pjesmu “Ostani đubre do kraja”, a Biljana je stihove imala prilike čuti prije nego što je pjesma snimljena i objavljena na albumu “Kost u grlu”.

“Bila je večer. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo da mi pročita pjesmu koju je za mene napisao. Spremim se i odem ga vidjeti, kad tamo… Baš kao u pjesmi: ‘Dok stoji za šankom djelomično pijan, mrzeći pomalo sebe i druge, polako ubija konjak, cigarete’. Sjeli smo za stol i on mi je pijan čitao iz svoje poznate bilježnice, u kojoj je pisao stihove: ‘Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu… Bar se nasmiješi kada me vidiš, ostani đubre do kraja!…”, pričala je Biljana.

Biljana je otputovala u Sarajevo novoj ljubavi

“Najprije mi je to ‘đubre‘ zvučalo grubo, ali sam shvatila da je ‘đubre‘ jedna fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga bez milosti ostavlja… Pjesma mi se definitivno svidjela. Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku kod mene nije izazvala nikakvu emociju. Sjećam se da sam bila ravnodušna i kad su tu stvar puštali na mojoj svadbi, uopće me nije dirala”, ispričala je jednom prilikom. Otkrila je i da je u trenutku kad joj je Bora čitao pjesmu za nju već bila zaljubljena u drugoga. Zbog tog muškarca se odlučila i preseliti u Sarajevo.

Nepuna dva mjeseca nakon što joj je bivši dragi pročitao pjesmu “Ostani đubre do kraja”, Biljana je otputovala u Sarajevo novoj ljubavi. “Nakon toga za mene počinje potpuno novi život. Zaboravila sam i Čorbu i sve što mi se dotad dogodilo u životu”, rekla je. Biljana je u svijet manekenstva ušla 1968. godine, uočili su je zbog atraktivnog izgleda i visine, a prije toga se bavila gimnastikom. Bila je posebno aktivna u Sloveniji, gdje je snimila trideset reklama, a često je snimala i u Dubrovniku, navodi Nova.rs. Biljana je i dan danas u sretnom braku sa Sarajlijom, zbog kojeg je ostavila Boru, a kako danas izgleda otkrivaju objave na Facebooku.