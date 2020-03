BONO VOX POSVETIO PJESMU TALIJANIMA: ‘Svima koji su u teškoj situaciji… Vama pjevamo!’

Autor: Dnevno

Vođa grupe U2 Bono Vox objavio je svoju prvu pjesmu od 2017. godine, nadahnutu i posvećenu Talijanima u karanteni zbog pandemije koronavirusa.

Bono je novu pjesmu “Let Your Love Be Known” objavio na svom Instagramu .

“Svim Talijanima koji su je nadahnuli.. svim Ircima, svima koji su u teškoj situaciji, ali još pjevaju. Liječnicima, sestrama, borcima na prvoj liniji, vama pjevamo”, stoji u objavi na Instagramu.

Napisao je u sat vremena

Za pjesmu, vjerojatno snimljenu u njegovu domu u Dublinu, Bono je rekao da je napisana sat vremena prije nego što je objavio, a izvodi je sam, uz klavir.

Stihovi ga vode pustim ulicama Dublina i govore o izolaciji i strahu izazvanu širenjem zaraze. Očito je bio nadahnut snimkama izoliranih Talijana koji su zadnjih dana izašli na balkone i pjevali jedni drugima.

Objavljena na dan svetog Patrika

Pjesma je objavljena u utorak, na dan svetog Patrika, irskoga sveca zaštitnika, čije su proslave diljem svijeta otkazane zbog koronavirusa i zabrana javnih okupljanja.

Podsjetimo, U2 nije objavio album od “Songs of Experience” 2017. godine. Prošle i pretprošle godine bili su na svjetskoj turneji u povodu tridesete godišnjice izlaska legendarnog albuma “Joshua Tree”, prenosi The Guardian.