Bomba nakon optužbi Miše Grofa: ‘Tvrdnje svekra Nikoline Pišek nisu istinite’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Bivši svekar voditeljice Nikoline Pišek, Vitor Ristović, ponovno se obrušio na voditeljicu putem srpskih medija za koje je izjavio kako mu voditeljica ne da vidjeti unučicu, kći Nikoline i preminulog Vidoja Ristovića.

No, kako doznaje 24sata iz izvora bliskog voditeljici, ona je ispunjavala sve svoje dužnosti, odnosno supruzi bivšeg svekra, baki malene, slala fotografije kako bi održala kontakt, no to se nije dogodilo. Kako tvrdi izvor, Ristovići nikada nisu reagirali na dobiveni sadržaj.

“Poruke bi im stizale i bile pogledane, ali bez ikakvih povratnih informacija”

“Nikolina je slala fotografije baki te unatoč cijeloj situaciji pokušavala je informirati obitelj pokojnog supruga o životu njihove unuka. Poruke bi im stizale i bile bi pogledane, ali bez ikakvih povratnih informacija. Dakle, tvrdnje njezinog svekra nisu istinite”, tvrdi blizak izvor iz Nikolininih životnih krugova.

Iako Pišek nastoji privatni život držati dalje od očiju javnosti, ponajviše zbog djece, nedavno je odlučila progovoriti o odnosu sa bivšim svekrom.

“U to vrijeme sam bila s Vidojevom majkom u kontaktu, a danas nisam ni s jednim članom svoje bivše obitelji. Ja kada sam se udavala sam naivno vjerovala da se udajem za sina, a ne za oca. Svi imamo neke čudne situacije u obiteljima i ne moraju sve obitelji biti bliske i povezane. Nas dvoje smo imali svoj život u koji se oni nisu uplitali. Doduše nisu ni imali želju uplitati se. Ali da, s njegovom majkom sam imala neke normalne odnose koji sad to više nisu”, rekla je Nikolina u emisiji ‘Skip or Beep’, dok Ristović tvrdi kako se nikada nije miješao u sinov brak.









Podsjetimo, voditeljica je poslije smrti supruga otkrila kako je ‘završila na ulici’. Naime, nakon sprovoda nije imala novca, a nije joj bilo lako naći novi posao.