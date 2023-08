‘Bojsima od srca želim sve najgore’: Rudan u poruci Hrvatima u Grčkoj spominje Milanovića i prljave odnose u zatvoru

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Naša poznata književnica oštrog pera, Vedrana Rudan, u svojem novom tekstu osvrnula se na ovih dana glavnu temu u medijima. U svojem klasično oštrom stilu kritizirala je izjavu riječkog nadbiskupa Mate Uzinića o privođenju dijela Dinamovih navijača u Grčkoj.

Tijekom svoje propovijedi na Veliku Gospu Uzinić je izjavio kako “ne možemo BBB proglasiti huliganima perući ruke od njihove sudbine”. Rudan je radi toga iskreno nadbiskupu rekla što misli o njemu i ostalim predstavnicima katoličke Crkve.

“Katoličke popove oduvijek sam držala muškarcima svih dobi sklonih destrukciji, nasilništvu i krupnom kriminalu. Pripadnici su zločinačke ekipe koja se u proteklih dvije tisuće godina izvještila u predstavljanju svoje sklonosti destrukciji, nasilništvu i krupnom kriminalu kao Božjoj volji koju ovce diljem svijeta moraju poštovati kao Sveto pismo,” napisala je Rudan na svojoj stranici rudan.info.





‘Svetac koji se bavi krupnim kriminalom’

“Stado se rasipa, zločinačka ekipa se ne da pa u prvi plan gura pastire koji tronutim glasom, ponekad čak i zasuze, priznaju grijehe svoje,” nastavila je, referirajući se dalje na predstavnike Crkve kao na “prljave trgovce u zlatnim mantijama”.

Dodala je kako je ‘mrkog’ kardinala Josipa Bozanića sada zamijenio Uzinić. “Svojim nastupima i katolicima i nama drugima šalje samo jednu poruku, ako ste pali i slomili nogu, mene stavite na ranu, zarast će. Neće, ali moramo priznati da sranje lakše gutamo kad nam ga uvali ‘svetac’ koji se bavi krupnim kriminalom nego kad ga u nas gura ‘mlađi muškarac sklon destrukciji, nasilništvu i sitnom kriminalu’,” oštra je Rudan.

Kaže kako ju je Uzinićeva izjava tijekom propovijedi šokirala, te je o svemu odlučila napisati jednu od svojih sada već poznatih ‘jezikovih juha’. “Huligani su poput korova kao što su to i katolički popovi, vrsta koju se teško može iskorijeniti ali je se može i mora kazniti na svakom koraku. Na portalima se od nas poreskih obveznika traži da se založimo da huliganima Hrvatska, to jest vlast, to jest premijer, to jest neki ministar, pomogne jer su ‘hrvatski građani’,” nastavila je.

Nije mogla izostaviti ni Milanovića

A spominjanje vlade bio je savršen uvod u početak kritike drugog ‘glavnog aktera’ njene priče, predsjednika Zorana Milanovića. “Opaki dečki koje je grčka policija stavila na sigurno boje se da će ih njihove grčke kolege, to im najavljuje naš predsjednik Milanović, poje*ati u nekom od grčkih zatvora. Tamo zatvorenici jedni druge masovno je*u. To Milanović zna. Sigurno je neki njegov pajdaš gadno naje*ao,” piše Rudan.









“Ako je tako, nije li to rizik posla? Ribaru su mokre noge, pekaru su bijele ruke, zašto ne bi huliganu bila razvaljena gu*ica? Očito, nadbiskup Uzanić i ja ne dijelimo isto mišljenje zato jer nasilnik prepoznaje kolegu i uvijek je na njegovoj strani. Žrtva krvari dok ne iskrvari ili vrišti dok joj pop uvaljuje Boga u riticu,” dodala je.

Za kraj je ova oštra književnica uputila nekoliko želja BBB-ovcima i predstavnicima Crkve. “Bojsima od srca želim sve najgore, a katoličkim djecojepcima također jer su ista ekipa. Njih je u isti kontekst u svojoj propovijedi uvalio kardinal Uzanić, ne ja. Znam da mi se želje neće ostvariti,” zaključila je.