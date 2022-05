‘BOJALA SAM SE TOGA 30 GODINA’ Mia Begović otkrila svoj najveći životni strah: ‘Nitko nije shvatio što mi se dogodilo’

Autor: Gordana Malešić

Glumica Mia Begović u svojoj je karijeri ostvarila niz uloga, a od toga 70 glavnih, te je za njih dobila najviša glumačka priznanja. Ove će godine obilježiti 20 godina angažmana u zagrebačkom Satiričkom kazalištu Kerempuh i 35 godina od magisterija glume. U Kerempuhu je igrala u predstavama “Vaginini monolozi”, “Pa ne hodaj gola naokolo”, “Ljubav, struja, voda & telefon”, “Mrtve duše”, “Prevaranti”…

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu igrala je i u predstavama “Seviljski zavodnik”, “Majstor i Margarita” i “Zajednička kupka”, a posebno se emotivno sjeća predstave “Teštamenat” u Gavelli. Odigrala je Ifigeniju, najveću ulogu ikad napisanu za žene. A s kazališnom družinom Histrioni igrala je u “Hamletu” u Los Angelesu, gdje su dobili odlične kritike te su proglašeni najboljom šekspirijanskom predstavom te sezone na Zapadnoj obali. Glumica je 1992. godine u Chicagu sa sestrom Enom imala premijeru.

Godine 2009. u Sava centru igrala je Martu u predstavi “Tko se boji Virginije Woolf”, a predstava je proglašena briljantnim događajem sezone. Mia je dvije godine zaredom bila predsjednica međunarodnog kazališnog festivala u Nišu. Njezina monodrama “Sve što sam prešutjela” oduševljava publiku i kritiku kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama u okruženju.

Igrate svoju monodramu “Što sam sve prešutjela”. Što ste to sve prešutjeli?

Što sam prešutjela?! Prešućivala sam puno i često. Sebi nisam. Od djetinjstva sam vodila neku vrstu dnevnika. Sačuvala sam i puno svojih zadaća. Čak i školskih zadaća koje su mi u biti, kako sam sa 14 godina otišla u srednju školu iz Trpnja na Pelješcu, jako pomogle. Nisam pisala o osjećaju usamljenosti i borbe za svoje mjestom pod suncem, nego sam imala neke asocijativne priče koje su, kažu profesori, bile izuzetno zanimljive. Samoća mi je dala osjećaj slobode da se mogu izboriti za sebe onakvu kakva jesam.

Često su ti moji sastavi pobjeđivali na raznim literarnim natjecanjima. Puno mi je značila ta potvrda mog kreativnog stvaranja. Nisam bila od onih djevojaka koje, svađajući se, staju na brvno, nego sam se za svoje mjesto borila zaigranošću. I kako kažem u monodrami: “Skrivajući se iza lažne snage i lažnog osmijeha, razvila sam u sebi zapravo pravu snagu”.

Što je u tim prvim koracima samostalnog života bilo najteže i koje su vam osobe bile blizu?

U tom prvom periodu, Ena je bila tu. Njezina zadnja godina u Dubrovniku u srednjoj školi. Međutim, ona je već pripadala tamo, imala je divan krug svojih prijatelja. Ja sam to poštovala znajući da to nije moj krug, nego njezin. Premda je ona imala namjeru dijeliti ih sa mnom, ja sa bila premlada za njih, a imala sam i druge interese. Tako sam se ja zapravo skrivala. Imala sam čistu mimikriju. Tada mi je bio bitan plesni ansambl Linđo. Uvijek sam voljela plesati. Ples je moja najbolja i najjača terapija i danas. I nužna. A drugo, išla sam u studentski teatar Lero koji je vodio Davor Moješ. To je bilo vrijeme genijalne generacije.

U Leru su se uvijek okupljali i danas se okupljaju zanimljivi mladi ljudi oko Davora Moleša, koji je čudo. Kreativan, nevjerojatan čovjek, ali koji je isto tako jako pazio na nas, pazio je da smo redoviti u školi. Puno nas je prošlo kroz Lero, pa i Ena. Kroz taj teatar je prošla i Izmira Brautović, divna glumica. Baš je kroz Lero prošlo puno genijalnih ljudi, a bili smo u biti izabrani po svojoj ljubavi prema teatru. Davor je osmišljavao predstave u kojima bi se onaj dio osobnosti koji smo bili spremni pokazati izvukao na površinu. Izabirao je zapravo komade po nama, ne odustajući pritom od Lerova umjetničkog koncepta. Davor me je i pripremio za prijamni na Akademiji. Dakle, brzo sam se snašla u Dubrovniku okruživši se ljudima koji su mi dopuštali da ja budem ja. I to je bio ključni trenutak u mom životu.





Kad gledate unatrag, kako vam izgleda život, kako biste ga opisali?

Ja sam jako zahvalna Bogu. Oduvijek sam svjesna da mi je puno dano. Dano mi je zdravlje i snaga. Znam da mnogi nisu bili te sreće. I tu neku osobnu samospoznaju da ne mogu biti netko drugi. Da uvijek moram biti ja. Bez obzira na to što mi se možda neki načini komunikacije i rješavanja problema više sviđaju. Ali ipak u veselju me teško tko može nadmašiti. Međutim, ja sam uvijek bila svjesna da u biti imam samo sebe. Imala sam svoju osobnost, uostalom kao i svi. Normalno da se čovjek korigira tijekom godina, pa si nekad dopustim i više. Nešto što si možda nisam dopustila prije 20 godina.

A što si sada više dopuštate?









Recimo, reakcije. Dopuštam si više tišine, ali i više buke. Dopuštam si reći ljudima što mislim, otići od nekog stola ako mi se tu više ne sviđa, a što bi se možda na neki način moglo nazvati ekscesno. Dopuštam si da se zaledim i da me nije sram toga da sam se zaledila od problema. Dopustila sam si da zaboravim tekst, i to se dogodilo na sceni, pa sam izašla sa scene i pogledala tekst gdje smo stali, vratila se i dobila aplauz. I nitko nije shvatio što mi se dogodilo, a toga sam se bojala 30 godina. Dakle, puno stvari sam si dopustila. No ta promjena došla je s godinama. Uvijek sam reagirala na situacije prema dispoziciji koju sam imala unutar sebe. Dakle, sve je imalo svoje. Svaka ja u tom vremenu je nosila svoje.

A koji vam se ‘ja’ najviše sviđa?

Ova ja danas mi se najviše sviđa. Zato volim ove svoje godine.









Kakva je ova ‘ja’ danas?

Ova ja je puno pomirljivija prema ljudima oko sebe. Ali sad pomnije biram ljude koji su oko mene. Uzimam si to pravo. Ako se nekomu ne sviđam, to ne znači da netko nije dobar čovjek. Jednostavno mu nisam simpatična, simpatičan mu je netko drugi. Ranije sam se jako teško micala od takvih ljudi. Vjerojatno se u podsvijesti bojim samoće. Kako kažem u svojoj monodrami – obično nam se dogode one stvari kojih se najviše bojimo. Dakle, osamljenost i samoća su dvije različite stvari. Umjetnici se cijeli život susreću s time, kao i znanstvenici. Bez tog bunara samospoznaje mi nemamo što ponuditi – ni kao pisci ni kao redatelji ni kao glumci. Bez tog bunara punjenja nema knjiga, predstave, filmova, serije, izložbi…

Sve to pomiče te kotačiće koji nas mijenjaju iz dana u dan. Moramo konzumirati drugo da bismo mogli biti u svakoj ulozi drugačiji, recimo kao glumci. Moja životna vokacija je gluma. U osnovnoj školi bila sam jako zaigrana i puno sam čitala. U petom razredu osnovne škole oduševila me “Jama” Ivana Gorana Kovačića. Cijelu sam je znala napamet. Svaki dan bih vježbala pokušavajući izazvati kod sebe emocije, kako bih mogla izazvati emocije i kod nekog drugog. Nije bilo uopće govora da ću se pokušati baviti nečim drugim u životu osim glumom. Premda sam, duboko u sebi, htjela biti i Florence Nightingale. Zbog nje sam htjela postati medicinska sestra. To je onaj najplemenitiji dio mene. Dakle, ne liječnik, nego medicinska sestra. Ona mi je bila heroina duha i duše.

Imam ja tu neku potrebu samožrtvovanja, a to ima veze i s Florence. Upisala sam medicinsku školu. Došla sam na praksu u bolnicu u uniformi medicinske sestre, onako uštirkanoj, a kosa u pletenicama. Govorili su da sam bila dobra. Bila sam u medicinskoj školi odlikašica, a tadašnja glavna sestra bolnice, sestra Ružica, obožavala me. I tako je bilo sve dok nisam prvi put došla na Odjel za intenzivnu skrb. Tada sam pala u nesvijest, a liječnik je rekao: “Drago dijete, bojim se da ovo nije za tebe”.

Tuđa bol me previše boljela da bih mogla ostati. I još je tu bio pubertet, godine kad smo najosjetljiviji, i nakon toga sam prešla u kulturno-umjetnički smjer, tada nije bilo gimnazije, gdje je bio jedan divan razred sa sjajnim profesorima. Genijalna ekipa mladih ljudi koji stvaraju tradiciju ne samo u Dubrovniku nego i u cijeloj Hrvatskoj. I bilo mi je odlično s njima, ali bilo se jako teško dokazati jer je razred bio pun genijalaca. Kako sam došla iz područne škole, gdje sam imala sjajne profesore, ali neki predmeti ipak nisu bili baš dobro pokriveni, ja sam, recimo, uzela povijest umjetnosti i učila unaprijed. Tako da me profesorica obožavala. Bila sam jedna vedra cura koja je uvijek htjela znati više. Fasciniraju me ljudi koji znaju više od mene i obično sam okružena ljudima od kojih učim. Uvijek sam bila i ostala jako radoznala. Volim učiti, eto, recimo, ja sam sinoć imala ispit.

Znači, još učite?

Što još?! Mlad si onoliko koliko ti je mlad duh, naravno da godine nose svoje, govorimo o onom fizičkom, ali mene to nikad nije nešto opterećivalo. Za sebe nikada nisam mislila da sam najzgodnija, niti imam ikakav problem s fizičkim izgledom. Jednom smo se ja i prijateljica šalile tko ima koji kompleks. Ja kažem: “Nije baš kompleks, ali ako moram to reći, onda su to moje mršave noge”. Ona je rekla: “Čekaj, to ti je kompleks, a stalno nosiš minice”, a ja sam uzvratila: “Liječim komplekse”. U biti ta moja samoironija je osobina za koju mislim da me spašava cijeli život. Na toj osnovi nastala je i moja monodrama.

Koliko je bilo tih rubnih situacija kada ste stvarno mislili da je život došao do emotivnog i kreativnog kraja?

Jedna jedina situacija, i to kad je Ena poginula. Jednostavno sam bila u stuporu. A jedna uloga mi je pomogla da se živa izvučem iz toga. Uloga u “Teštamentu”, igrala sam Paškvu. S Mirjanom Majurec sam alternirala tu ulogu. Ona je tom gestom jako stala uz mene. “Teštatmenat” je bio veliki Gavellin hit. Uloga Paškve i ekipa predstave pomogli su mi da preživim. Bez njih bih se slomila. Svi koji su prošli takvu tragediju mogu razumjeti. Svi smo mi izgubili nekoga jako dragog, bez obzira na godine i načine. Nema tog čovjeka koji me neće razumjeti. Radom se možeš izliječiti da ne poludiš od boli. Prestrašno je bilo tako rano izgubiti tatu, bake, stričeve. Svi smo bili jako obiteljski vezani. Jako mi nedostaju oni iz obitelji koji su otišli iznenada. Bez pozdrava.

Jeste li ikad više bili s nekim tako jako povezani?

Imala sam i jednog divnog prijatelja i divnu prijateljicu u Zagrebu, koji su dijelili moju svakodnevicu i onda se dogodilo da su u sljedeće dvije godine oboje otišli bez pozdrava, zauvijek. To mi je bilo strašno. Užasno teško. Ena mi nije bila samo sestra. Bila je moja najbolja prijateljica s kojom se bilo divno družiti. Divno razgovarati. Bilo se divno prepirati. Nismo se svađale. Mi smo se prepirale. Ali skupa smo bile jako kreativne. Igrale smo zajedno prekrasne predstave. Sjajno smo se nadopunjavale na sceni, osjećajući se mnogo bolje, mnogo intenzivnije. Učila sam od nje.

A što je Ena voljela kod vas?

Sve je voljela.

Kako vas je zvala, jeste li zajedno plakale i smijale se na prve mladenačke simpatije?

Uvijek me zvala “seko”. Smijale smo se svojim dogodovštinama. Ona je bila femme fatale. A ja sam u društvu uvijek bila prijateljski nastrojena, dok je ona bila tajanstvena. Ona je tajanstveno sjedila, ležerno se naslonivši na stup, a svi dečki su gledali samo nju. Tada nisam to mogla “skužiti”. Ja jednostavno nisam mogla sjediti tako tajanstveno. No morala je izlaziti sa mnom, morala se brinuti za mene pri tim našim izlascima kao starija seka za mlađu seku. Sjećam se jedne anegdote s tih izlazaka. Imala sam 14 godina. Bio je jedan zainteresirani mladić, za nju, naravno. Jako zgodan, fin, kavalir. On nas je pratio kući i kaže: “Kako je večeras divna mjesečina”. A ja kažem: “Lijepa je, uistinu”. Znala sam da on to govori zbog nje…

Ena me samo presjekla pogledom, a meni je bilo jako zabavno. No ujutro bismo se obje smijale tome. A da sam je možda koštala nekih potencijalnih veza, jesam, koštala sam je. Onda bih je onako sestrinski ucjenjivala, kao, ne možeš ići prošetati jer ja idem doma, kupi mi sok. Ena je uistinu bila prezgodna. Ja sebe nisam uopće doživljavala onako štrkljasta, a ona je bila prekrasna žena. Izgledala je onako sirenski. I tako svjesna sebe i svog ženstva. Ali nije bila bahata. Bila je jako prirodna i jako je plijenila pažnju. Ona je bila i srna i lav u jednoj osobi, što su pokazale i njezine uloge. Ona samo nije željela sve pokazivati. Bila je osoba koja je živjela u dobru sa sobom, u miru sa sobom. Bila je jako mudra. Imala je staru dušu.

A vi?

Ne znam. Ne mogu ja na taj način govoriti o sebi. Možda sam hirovitija. Djetinje zaigrano hirovitija. Psiholozi bi rekli da je to tipično za drugo dijete. Nju su odmah obožavali, a ja sam se s tom svojom hirovitošću borila za neki svoj prostor unutar obitelji. Znala sam roditeljima priuštiti opake glavobolje. Recimo, dođem kući iz Dubrovnika iz srednje škole, roditelji me nisu vidjeli 15 dana, a ja se s prijateljicama isti dan vratim u Dubrovnik kako bih otišla na maskenbal u hotel Libertas. Ostavila sam poruku mami i tati, koju nisu našli, i vratim se ja tako s maskenbala u dva, ti sata ujutro… Bili su očajni od brige. Tada nije bilo telefona, bojali su se da mi se nije što dogodilo, naravno. Vidiš, mojim roditeljima nije bilo lako sa mnom, a ja sam za sebe mislila da sam neodoljiva.

Kad smo kod maskenbala, jeste li ikad imali masku?

Koristim masku pristojnosti. Da nemamo te maske pristojnosti, ne bismo mogli funkcionirati unutar društva. Moram priznati da mi se svidjelo, kad sam bila u Americi, to što su svi nasmiješeni. Čak im se i oči smiju. Ne volim ono kad se netko smije, a oči led. Ali mi uistinu, kad se nasmijemo, pokrenemo kemijske procese, da je i nama i lakše i bolje s nama. Lijepo je živjeti s pristojnim ljudima. Ja sam zaigrana i luckasta na sceni, ondje to mogu biti. Mogu biti što hoću i kakva hoću i ekstremno loše volje.

No, osim maske pristojnosti, druge maske nemam. Nisam ja baš taj tip. Ali ne volim ljudima govoriti u lice, osim ako me baš ne isprovociraju, obično štiteći nekoga drugoga. Jer ja se jednostavno okrenem i odem. Ali ako se provocira nekoga tko je slabiji, bilo da je slabijeg imovinskog stanja, bilo da je ugrožen zdravstveno, e, tu sam ja zaštitnik. A ljudi znaju biti okrutni, ima stvari u koje se ne bi smjelo dirati, od djece do bolesti. S time se ne šali. Ja imam potrebu zaštititi ljude i radila sam to u životu.

Štitila sam druge i ne mogu reći da me to nije baš koštalo, ali nema veze. To je ono živjeti u dosluhu sa sobom. Želim sebe izgraditi tako da se u dubokoj starosti mogu pogledati u zrcalo i nasmiješiti sama sebi. Da sam bila dostojna života. Ne misleći pritom da sam fantastična, ali ne povređujem ljude, ne širim okolo laži, ne izmišljam. Sve što je ljudski nije mi strano. Nisam savršena, ali ne volim dijeliti tajne. Važno mi je da sam dobra prijateljica. Nemam se potrebu obračunavati s ljudima. Ali u životu, kad sam u nekim trenucima bila nezadovoljna, očajna, bilo situacijom, financijama, ili bolesna, a bilo je toga, uvijek sam znala da nitko drugi nije odgovoran za to, nego ja. Važno mi je da sam ja dobro sa sobom i onda mogu funkcionirati.

Što vas je ljubav naučila?

Svemu! I sreći i patnji. Ima raznih vrsta ljubavi. Ljubav je meni nužna pokretačka snaga. Dakle, ja znam koliko lakše svladavam situacije, koliko sam mudrija kad me pokreće ljubav. Napravila sam ja dobre stvari kad bi me netko gazio jer je mislio da sa mnom treba oštro, a ja bih tada rekla: “Što misliš da bih tek učinila da si sa mnom išao na lijepo, što bih sve postigla da si me podržavao? Zamisli gdje bi nam bio kraj”. Mislim da uz potporu ljubavi ljudima oko sebe možemo bitno mijenjati živote. Željela bih da su ljudi oko mene sretni, ispunjeni i realizirani jer su onda sretni. I svima nam je ljepše družiti se sa sretnim i opuštenim ljudima. Zato nikad nisam razumjela ljubomoru.

Često sam imala prijatelje, i da postoje muško-ženska prijateljstva, nisam ih nikad pitala jesu li zaljubljeni u mene i nisam čačkala po tome, ali sam puno manje loših stvari doživjela od muškaraca nego od žena. Ali, srećom, i to se mijenja. Danas su žene puno zadovoljnije sobom. Žene su danas radije okružene uspješnim ženama. A uspješan si kad si sretan. I realiziraš svoju viziju svog života. To je sreća.

Koje uloge posebno pamtite?

Posebno pamtim ulogu Goetheove Ifigenije. I ona je zasigurno obilježila moju karijeru i moj život. To je najveća uloga ikad napisana za žene za koju sam dobila i nagradu Dubrovačkih ljetnih igara Orlando. Pamtim Mezu u “Zajedničkoj kupki” Ranka Marinkovića. Uloga se sastojala od sedam različitih karaktera. Otkačila sam za tu ulogu. Bilo je fantastično. Jedva bih stizala u tim izmjenama, u tim promjenama. Bila sam totalno zaigrana. Najdraža karakterna uloga mi je sigurno Amalija koju sam igrala u predstavi “Šepavi Jura od Kravarskog” u Kerempuhu. Igrala sam ženu koja ima 92 godine, govori kajkavski, ima 150 kilograma i još cuga. Obožavala sam tu ulogu.

To je, recimo, moja najveća karakterna uloga koju sam igrala gotovo prije desetak godina. Teško je izdvojiti najintrigantnije uloge, a da ne spomenem svoj autorski projekt, monodramu, gdje igram – sebe. To je uistinu rubno, glumački. Najteže mi je bilo pronaći tu unutarnju poveznicu između dijelova teksta upravo na tom mom tekstu. Jer kad igram druge autore, lakše mi je pronaći poveznice između scena, između situacija. A kad ja pišem, teško se prisjetiti unutarnjeg motiva. Opet moraš izmaštati na račun onog što imaš. Probe su trajale dugo. Šest mjeseci, dok mi nije sjelo.

Jeste li sretni?

Sreća je trenutak, a možemo li uopće biti sretni u vremenima u kojima toliko ljudi pogiba, u kojima je toliko ljudi bolesno, toliko je ljudi bez krova nad glavom, bez doma. Ako smo ikad trebali ono najbolje u sebi davati i pokazivati, to su sadašnja vremena. Ja se mogu boriti s time da ne potonem. Da ne postanem depresivna i mislim da to na dnevnoj razini svi radimo. Trudimo se. Život nas brzo vrati na neke realne postavke. Možemo biti bolji jer pomaganjem drugima veći smo i u svojim očima. I sebi radimo dobro jer budimo u sebi dobro. Kad su me zvali u Labin na festival da budem dobri duh Labina, zaštitno lice i domaćica festivala te da odigram svoju monodramu, rekla sam da rado pristajem ako će to biti humanitarnog karaktera. Humanost i umjetnost oduvijek idu zajedno.

Dakle, zahvaljujući divnim ljudima, koji su odmah prepoznali cilj, umjetnička ravnateljica festivala Sonja Damjanović i gradonačelnik Labina Valter Glavičić, s drugim gradonačelnicima Labinštine, kao gospodarskim sektorom, odlučili su da će Labinština nakon festivala dobiti mamograf. Dakle, osim vrhunskog međunarodnog kazališnog programa, Labinština će dobiti digitalni mamograf. I moje srce je ogromno. U godini obilježavanja jubileja, mojih tako bitnih jubileja, 35 godina od magisterija glume i 20 godina pripadanja Satiričkom kazalištu Kerempuh, u dogovoru s ravnateljicom Sonjom Kovačić odlučila sam da će svečana izvedba moje monodrame 29. svibnja u kazalištu Vidra u Zagrebu biti također humanitarnog karaktera te će se sav prikupljeni novac uplatiti na račun udruge “Nismo same” koja se bori i omogućuje ženama oboljelima od karcinoma dojke besplatnu vožnju na kemoterapije. To je moj način borbe u ovim tužnim vremenima.

Koje su suradnje obilježile vaš profesionalni život?

Vrhunski redatelji 20. stoljeća, a od glumaca sam intenzivno učila od Tonka Lonze i Neve Rošić, kao od profesora, te od Ene i Mire Furlan gledajući ih. I od jedne i od druge sam učila kako rasporediti energiju da ostane razigranost, a pokaže se snaga. Isto tako su me formirali glumica Helen Mirren i Glenn Close. Posebna je bila i suradnja s Vanessom Redgrave, kad sam glumila u filmu “The Fever” 2009. godine. Imala sam više scena u tom filmu. Vanessa Redgrave je inzistirala da mi prošire ulogu i to je tražila od svog sina koji je bio redatelj filma. Radeći s Vanessom, odradila sam glumački magisterij pred kamerom, a na toj sam ulozi, zahvaljujući Vanessi koja se zauzela za mene, zaradila nevjerojatan novac. Što je ogroman glumački kompliment.

Jeste li razmišljali o Hollywoodu?

Teatar je moja prva ljubav, a jezik glumca njegova je priroda. Jezik ti možeš naučiti, ali nikad dovoljno da strani jezik probudi tvoju prirodu. Zbog toga nisam ozbiljno razmišljala o tome. Dobila sam ponudu da predajem na sveučilištu u Americi jer su njima moje odigrane uloge i završen magisterij glume bili fascinantni. Međutim, Maja Lena je tada bila premala i nije dolazilo u obzir. Ali nikad ne reci nikad jer vidim sebe negdje u glumačkoj mirovini kako predajem na fakultetima i u Americi. No još je rano govoriti o tome. Imam ja još puno toga što želim dati svojoj publici.