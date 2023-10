Bogović naljutio Hrvate zbog oštrih izjava: ‘On nije dostojan njega spominjati’

Autor: I.D.

Pjevač Prljavog Kazališta, Davorin Bogović, gostovao je u emisiji ‘Nedjeljom u 3’ opuštenijem formatu emisije ‘Nedjeljom u 2’. Voditelj i urednik Aleksandar Stanković i Davorin tamo su komentirali pjevača Gorana Bareta.

‘Zna sve moguće narodnjake i cajke’

“Ja znam malo više o njemu. On je u rock & roll ubačen. On je jedan razmaženi sebičnjak”, započeo je Davorin. “Zna sve moguće narodnjake i cajke. I to…to s pravim guštom on pjeva. Tako da, rock…u rocku je priučen i to je tako”, rekao je Bogović.





Hrvati poručili Bogoviću samo jedno

“Ovaj nije dostojan spomenuti ime Bareta svojim prljavim ustima…”, “Bare je legenda”, “Jedini pravi poznati hrvatski roker uz III. Kanal, Kojote, Atomce i još par poznatih bendova u njihovim ranim fazama i manje poznatih/neznanih bendova”, “Ja sam mislio da će Prljavo Kazalište zvučati kao moćan povratak benda, a ne prodane duše… Goran Bare živi pravi Rock ‘n’ Roll… Bare Legenda”, “Bare je za ovog gospodin”, pisali su mnogi,









Naravno, Stanković se osvrnuo i na najaktualnije nastupe u Hrvatskoj – pet rasprodanih koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni.. “Kupio sam red, cijelu jednu Arenu, jedna je samo za mene. Ali pet Arena – za nekog za koga nikad nisam čuo. Da mi nisi maloprije rekao tko je to…”, našalio se Bogović.

Pričalo se i o Prijović

“U meni je problem (da nisam čuo). Ja sam problematičan. Zar nije problematično cijeli život baviti se rock ‘n rollom, a cijeli život pokraj tebe prolaze neke druge stvari, grozne stvari prolaze kod publike. Neke stvari ja ne računam pod glazbu, a prolaze izvrsno”, zaključio je.

