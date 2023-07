Bogović i Fileš o ‘Prljavom kazalištu’: ‘Idemo na sud javnosti, spor je u tijeku’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu su gostovali Davorin Bogović i Tihomir Fileš, članovi benda ‘Prljavo kazalište‘, ali ne onog u kojemu su Mladen Bodalec i Jasenko Houra. U rujnu planiraju izdati album ‘Underground‘ čiji zvuk opisuju kao povratak samim počecima zvuka Prljavog kazališta.

Podsjetimo, Bogović je bio originalni pjevač, originalnih Prljavaca, ali bend je napustio 1985., dok je Tihomir Fileš, bubnjar i menadžer benda, koji se od prošle godine spori s Jasenkom Hourom, kojeg je pokušao spriječiti da nastupa pod imenom Prljavo kazalište.

“Svi su me mrzili, ali njemu je bilo svejedno”

Bogović i Fileš ustvrdili su kako u ovom trenutku nema razloga da ne postoje dva benda istog imena, vrlo isprepletenih priča. Mojmira je upitala Bogovića i Fileša što se dogodilo da se nakon 40 godina okupe ponovo u ‘Prljavo kazalište’, a Bogović je na pomalo šaljiv način opisao kako on iz benda nije niti odlazio, već da je ‘odlazio na more’.





“Probudio sam se jednog jutra i gledam šta mi je čudno krenuo dan. Joj pa ja sam u Prljavom kazalištu. S Tihomirom sam oduvijek imao najbolje veze i odmah smo se, nakon što sam ja nekoliko puta išao na more… Svi su me mrzili, ali njemu je bilo svejedno pa je uvijek se poslije sa mnom počeo družiti. Tako održavamo skroz te kavice, ali nisam očekivao da će doći do toga. Pozvao me, radimo ovo-ono”, pričao je Bogović, a onda ga je Fileš prekinuo kako bi pojasnio da je sve to bio “puno teži proces”.

‘Underground’ vs. ‘Mainstream Prljavci’

Upitani jesu li bend nazvali ‘Underground’ kako bi naglasili razliku ‘mainstream Prljavaca’, odgovorili su potvrdno.

“Underground je, dvije varijante. Mi bi trebali biti to prljavije kazalište. Povratak. Kako je Croatia Records inzistirala, da se kampanja zove ‘Back to Roots’. Mi ćemo se pozicionirati na prvom albumu Prljavog kazališta”, pojasnio je Bogović te zvuk svog Prljavog kazališta opisao kao čvrsti s malo rock’n’rolla, a Fileš je istaknuo da ‘drukčije ne znaju’.

‘Mi smo prljavije kazalište, povratak, totalni underground. Imamo čvrsti zvuk, drugačije ne znamo’. Imamo li dva benda istog imena? Izgleda da imamo dva Prljava Kazališta. Jedno u kojem su Mladen Bodalec i Jasenko Houra, i novo koje su osnovali Davorin Bogović i Tihomir Fileš. Ovi Prljavci u rujnu planiraju izdati novi album “Underground”. Jedno Prljavo Kazalište večeras nastupa u kamenolomu u Istri, a drugo Prljavo Kazalište je u Direktu Objavljuje RTL Direkt u Četvrtak, 27. srpnja 2023.







Bogović je komentirao i kakvo mu je Prljavo kazalište bilo dok nije pjevao u njemu. “Ja sam to gledao, morao sam radi Tihomira. Gledam bubnjara koji je i dobar menadžer. Pjesme nisam primjećivao jer sam bio fokusiran. Čuo sam neke pjesme u 40 godina. Uzalud vam trud svirači…”, komentirao je.

“Život piše romane, pregovori su propali”

Upitani hoće li se uistinu zvati Prljavo kazalište, Fileš je istaknuo: “Teško je nastupati pod drugim imenom. Kad imate svoje ime, imate svoje ime. Neobično je, da. Život piše romane, meni tu nije situacija jasna, svi pregovori su propali, mislim. Bitno je možda u ovom momentu reći da u ovoj situaciji kada izdajemo album, u ovom trenutku nitko nikome ništa ne brani” te dodao kao je spor još uvijek u tijeku i da se nada da će imati bolji album od kolega iz istoimenog benda.

Što se tiče pjesama drugog Prljavog kazališta, rekli su da još nisu pričali o tome hoće li pjevati i njihove pjesme. “Idemo na sud javnosti pa ćemo vidjeti. Tko je bolji nek pobijedi”, poručio je Fileš.