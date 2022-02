‘BOG ME ODABRAO ZA SVOG ČOVJEČULJKA…’ Preobraćeni reper Stoka odlučio – nema više psovanja u pjesmama i životu!

Zagrebački reper Marin Ivanović Stoka nedavno je izdao osmi studijski album “Sve su to rime”, no za razliku od grupe Tram 11, njegovih hip-hop kolega koji su novim albumom izazvali skandal zbog psovki i govora mržnje, on se svoj prepoznatljivi zvuk odlučio pomaknuti u – duhovnu glazbu.

“U komuni sam počeo razmišljati o vjerskom albumu. U Cenacolu sam puno razmišljao o tome, kroz mene prolazi ta borba dobra i zla kroz stihove”, rekao je u emisiji “More milosrđa” na Laudato TV-u i najavio novi album kojeg će objaviti 15. listopada, a nazvat će ga “Gospodin Bog”. Bit će to, najavljuje, duhovni hip-hop.

Iako se krajem devedesetih proslavio sočnim rimama koje su, kao kod većine repera, uključivale i sočne psovke, s tim je, kaže Stole, sada gotovo. Psovki nema na njegova dva posljednja albuma, a neće ih biti ni ubuduće.

‘Imam utjecaj na mlade’

“Ako želim nadograditi sebe i svoj način pisanja, nakon svega lijepoga što je Bog učinio za mene, bilo bi dobro da bar izbacim psovku. Imam utjecaj na mlade. Smatram da sam ja sada na poziciji koja mora biti primjer mladima, tako se izražavati i na neki način pokušati pozitivno utjecati i modelirati generaciju koja gleda u tebe kao uzora i vjeruje ti”, rekao je reper.

“Shvatio sam da je sada moment. Smatram da me Bog odabrao za tog svog jednog čovječuljka u moru ljudi da ima dar pisanja, izgovaranja i tu neku karizmu koja tako djeluje na ljude lijepo i pozitivu koju mi je dao. I beskrajno sam zahvalan na tome. Pogotovo zato što sam preživio sve što sam preživio i još sam normalan i imam prekrasnu suprugu i prekrasnu obitelj. I Njemu moram zahvaliti na svemu tome, svim svojim snagama, iskustvom i inteligencijom pokušam nadmašiti sve što sam dosada napravio za sebe i svoju publiku kroz taj rap, ali ovaj puta da se Njemu revanširam”, poručio je Stoka.

Posljednjih pet godina pred oduševljenom publikom izvodi monodramu “Stara škola kreka”, a uskoro će na tržište plasirati i “odjeću za mlade s vjerskim obilježjima”. Prigodno, linija će se zvati – “Aleluja”.