Bobani nisu jedini: Poznati hercegovački moćnik ponovo je oženio bivšu suprugu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U utorak je medijskim prostorom odjeknula vijest kako je umirovljeni nogometaš, Zvonimir Boban, koji je nedavno otišao iz UEFA-e, ponovno u ljubavnoj vezi s bivšom manekenkom i dizajnericom, ujedno i bivšom suprugom Leonardom Lončar.

Vijest je to koja je mnoge razveselila, posebno kada se uzme u obzir da su uistinu slovili za jedan od najskladniji parova na domaćoj sceni, a zajedno su proveli više od tri desetljeća te su zajedno podigli petero djece. Mnogi su već počeli šuškati o tome hoće li par ponovno svoju ljubav okruniti brakom. Bila bi to jedna neobična poveznica s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, osim te da su on i njegova Vesna, kao i Bobani, ljubavi dali drugu šansu.

Naime, prije dvije godine, Bandićeva udovica Vesna je intervju za Jutarnji list u kojemu je progovorila o njihovom braku, odnosno brakovima.

Susjedi su otkrili detalje ‘razvedenih godina’

Milan i Vesna su se, naime, vjenčali dvaput, a brojni su susjedi medijima otkrili da su i u ‘razvedenim godinama’ živjeli zajedno, što je potpirilo priče kako su se razveli zbog imovine, no da se ljubav među njima nikad nije ugasila.

Prvi put su se vjenčali 1981. godine, nakon čega su dobili kćer Ana-Mariju, a razveli su se nakon petnaest godina, u ožujku 1996. godine. U to je vrijeme Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavije omogućavao povoljniji otkup osobama bez riješenog stambenog pitanja.

Tjedan dana nakon razvoda, Vesna Bandić podnijela je zahtjev u kojem traži da za nešto više od 35 tisuća kuna kupi stan od 38 kvadrata u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici. Samo jedan dan nakon što je predala zahtjev, vrijednu nekretninu u centru metropole dobila je za cijenu polovnog automobila.

Druga sreća

Drugi put su se vjenčali 2003. godine. Bandić je tada tvrdio da su se zbog razveli zbog razdvojenosti, no nikad nije otkrio što ih je to nakon sedam godina opet spojilo i nagnalo na odlazak pred oltar.

Poslije njegove smrti, Vesna je govorila o svojim financijskim problemima. “Ponekad mislim: Milane, dragi, ali samo si mi probleme ostavio. A znate kako kruže priče da ima milijune negdje zakopane, da su u Dubaiju računi, pa kod prijatelja… Možda to sve i ima, ali mi nikad nije rekao za to”, rekla je Vesna. Kad bi ga pitala gdje ima sve te novce, Milan bi joj, kaže, odgovorio ‘kod prijatelja’.