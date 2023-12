Bliži se finale showa, gledatelji tračali trenera: ‘To od Ede nije u redu, previše je mazi’

Autor: I.D.

Dvije lokacije, dva trenera i 16 kandidata od kojih će onaj s najboljim postotkom izgubljene tjelesne mase 4. siječnja u 20.15 na RTL-u u finalu ‘Života na vagi’ osvojiti 20.000 eura! A nefinalist koji je najbolje primijenio sve naučeno u showu čim ga je napustio, za svoj trud i zalaganje dobit će 7500 eura! Početkom rujna u ‘Životu na vagi’ počela je stodnevna avantura koju su s kandidatima proživljavali i treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović.

“To je nagrada ovim ljudima, finale je zaista nešto posebno, neopisivo i jedinstveno. Ne mogu vam ni reći koliko ljudi jedva čeka da ih vidi i koliko javnost vjeruje u njih. Vjeruju da postoji prilika za novi početak, bolji i kvalitetniji život i ovi su ljudi najbolji primjer toga. Finalisti, ali i ostali natjecatelji ‘Života na vagi’, spremni su pokazati koliko vrijede i da se možemo ponositi njihovim rezultatima”, rekao je Edo, a Mirna dodala: “Bit će napeto! Kad bih se trebala kladiti tko će pobijediti, ne bih znala na koga staviti ulog jer svi grizu i trude se kod kuće i vjerujem da će detalji presuditi.”

Gledatelji komentirali prisan odnos Nine i Ede

Naime, Nina je jedna od kandidata koja je izgubila poprilično kilograma, a kako bi ostala u showu imala je svoje metode sagorijevanja kalorija, što mnogim natjecateljima nije sjelo. Nina je navodno jela smo juhe kada nije mogla trenirati zbog bolova, a slabije se držala nutricionističkih savjeta, koje su morali poštivati svi kandidati ovog showa.

“Trener zna svakim lijepo porazgovarati i svakom lijepo zna savjet dati”, “To od Ede nije uredu, oni su za njega svi natjecatelji, a Nini se vidi da je zaljubljena u njega jer i Edo griješi previše ju mazi”, “Pa realno, visoka je i kad je bila negdje oko 100, već je super izgledala”, “Ne slažem se jer Nina pretjeruje i simulira. Oslobođena je treninga. Jure je bio u pravu ima i on problema, ali nije odbijao treninge. Ona je gladovala van svih pravila. Njihov je favorit”, pisali su neki.









“Ona jedino grize od svih, ima onaj neki bijes koji je dobar za mršavljenje. Definitivno je favorit jer po postotku je sve muške pokorila”, “Zaslužuješ pobjedu, najviši postotak izgubljenih kg imaš”, “Najveći manipulator u životu na vagi, podla do bola”, “Ona voli biti u centru pažnje i glavna, a on je to shvatio”, “Edo jadan dobro ima živaca za ovakve meljavice. Nek gubi kile, samo nek šuti i Ništa ne priča. Volim gledati ovo, ali kad ona krene meljavit moram prebacit program”, “Svatko ima svoj način snalaženja u novim situacijama. Nina je drama queen, ona tako funkcionira. Skida najviše od svih tamo i na tome joj skidam kapu”, komentiralo se.