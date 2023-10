Blanka Vlašić na Instagramu pokušala riještiti gorući problem roditelja: ‘Sve ću objaviti..’

Autor: Barbara Grgić

Blanka Vlašić se na svom Instagram profilu osvrnula na problem s kojima se susreće velik broj ljudi diljem Hrvatske, a to je broj teta u vrtiću po broju djece u istom.

“U razgovoru s majkom dječaka od dvije i pol godine saznam kako im je u vrtiću jedna teta na 16 djece. Dakle, to su djeca od 1,5 do 2,5 godine, većinom još u pelenama. Zamislite samo svima promijeniti pelenu…”, započela je atletičarka.





‘S jednim djetetom imam pune ruke posla…’

“A što je s igrom, animacijom? Ja s jednim djetetom imam pune ruke posla, nezamisliva mi je predanost i odgovornost za njih 16 istovremeno”, dodala je vrsna sportašica.

“A dijete treba zagrljaj, pažnju, blizinu, razgovor… Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima…”, zaključila je Blanka.

“Pitam se… pitam vas (jer mi do sada ova problematika nije bila bliska): nedostaje li nam kvalificiranih odgajatelja ili je problem u sustavu koji ne zapošljava dovoljan broj? Pitam se što je sa seminarima, edukacijama i sličnim sadržajima koje postojeći odgajatelji trebaju/žele/ moraju pohađati, kako se organizira to vrijeme? Jer to dijete mora provesti pola dana (pet dana u tjednu) među 16 djece, sa samo jednim odgajateljem koji mu se ne može, uz najbolju volju, posvetiti onoliko koliko je (minimalno) potrebno. A dijete treba zagrljaj, pažnju, blizinu, razgovor… Roditelji nemaju izbora, ostavljaju dijete u nezahvalnim okolnostima s odgajateljima koji, sigurna sam, daju najbolje od sebe u zadanim uvjetima. Ako ste voljni, podijelite svoja iskustva i razmišljanja (pišite u inbox). Objavit ću svaki pristojan i razuman odgovor”, napisala je potom, a žene su joj pisale u Inbox.









Podsjetimo, Blanka je u sportskoj mirovini u potpunosti posvećena majčinstvu te ne krije koliko uživa sa svojim sinčićem Mondom, kojega je dobila u braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom.

Par se vjenčao u svibnju prošle godine, a u studenom su postali roditelji. Zanimljivo je napomenuti da je Blanka rodila 8. studenog, na dan svog 39. rođendana.