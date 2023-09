Bizarno ili ne, ali isplivala je karta Europe zbog koje će se smučiti Hrvatima

Autor: I.D.

Da si je autor dao truda, to je i više nego očigledno sudeći po ovoj viralnoj karti na kojoj se može iščitati dosta informacija. Naime, na društvenim mrežama se pojavila karta Europe koja pokazuje koliko je godina potrebno u svakoj državi da se zaradi milijun eura od prosječne plaće.

Tko želi biti milijunaš?

Prema proračunima nepoznatog autora, potrebno je 87 godina rada da bi prosječan Hrvat zaradio milijun eura. Koliko je to moguće ili nije, vjerojatno vam je jasno iz ove grafike.



Kriteriji prema kojima je ovaj autor računao, nisu poznati. No, prema najnovijim službenim podacima, prosječna mjesečna plaća iznosila je 1150 eura, dok je medijalna neto plaća za lipanj bila 1122 eura. Ako se uhvatimo kalkulatora i jednostavne matematike dobit ćemo rezultat, da za 12 mjeseci rada i tako 87 godina, od 1.171.368 eura.









Podsjetimo, u četvrtak je premijer Andrej Plenković predstavio nove mjere kojima Vlada želi pomoći građanima da podnesu inflaciju.

Vlada će zamrznuti cijene 30 proizvoda, do sada su bile zamrznute cijene osam proizvoda, pa se ograničavaju za još 22. Kako je Plenković otkrio na uvodnom dijelu sjednice Vlade, radi se o petom paketu mjera. Hoće li to Hrvatima pomoći da dođu do milijuna za više desetaka godina, ostaje nam za vidjeti – ali, iskreno, sumnjamo.