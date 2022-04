BIZARAN VIDEO! Supruga Willa Smitha u emisiji govorila o samozadovoljavanju: ‘Baka me to učila kad sam imala 9 godina’

Supružnici Smith ne prestaju s nizanjem bizarnih činjenica iz njihovih života, a ovog je puta letvicu podigla Willova supruga Jada Pinkett Smith koja je u jednoj televizijskoj emisiji prije četiri godine govorila o masturbiranju.

‘Moja baka me učila o samozadovoljavanju jer je htjela da znam da to zadovoljstvo dolazi od mene. Nije htjela da mi neki muškarac kasnije govori da je to sve njegova zasluga. I to me naučila kad mi je bilo devet’ otkrila je Jada.

Video je ‘isplivao’ na Twitteru, a Jada je svoju ispovijest podijelila sa svojom majkom Adrienne Banfield Norri te 21- godišnjom kćeri Willow Smith u njihovoj emisiji ‘The Red Table Talk’.

In the presence of her own daughter Willow, Jada Pinkett Smith brags about how her grandmother taught her how to masturbate when she was just 9 years old..

