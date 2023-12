Bizaran trend slavnih dama, jedu svoju posteljicu: ‘Ovo nije reklama, pomoglo mi je’

Autor: I.D.

Posteljica je čudesan organ koje stvara žensko tijelo tijekom trudnoće, a koji omogućava bebi da preživi. Mnoge žene danas smatraju, a medicinska struka se baš i ne slaže s tim, da jedenje posteljice nakon poroda vraća ženi snagu i zdravlje, sprečava pojavu postporođajne depresije, ali i potiče stvaranje mlijeka. No, iako u davna vremena, u nekim su kulturama žene jele posteljicu sirovu, odmah nakon poroda.

Danas je uobičajeno da pripremaju u smoothiejima, dehidriraju i stavljaju u kapsule, neke mame je poprže pa pojedu, a ima i onih koje još drže do drevnih običaja pa je pojedu sirovu odmah u rađaonici. Na internetu se mogu čak naći i brojni recepti te kulinarske upute za pripremu posteljice na različite načine. Kourtney Kardashian podijelila je prednosti korištenja svoje “sočne posteljice” nakon što je pozdravila svog novorođenog sina Rockyja.





Posteljicu je pretvorila u kapsule

Najstarija Kardashianka u srijedu je objavila fotografiju svojih “dodataka prehrani” i, iskreno, to nikoga nije iznenadilo. Očekivali smo da će pojesti svoju posteljicu, ali nismo znali kako. “Mama je napravila kapsuliranje. Ovo nije reklama, samo sam htjela podijeliti nešto što mi je jako pomoglo u postporođajnom oporavku”, napisala je na svom Instagram storyju.

Kourtney Kardashian oduševljeno je govorila o nekim od mnogih zdravstvenih dobrobiti tableta za placentu, tvrdeći da stvaraju višu razinu energije, uravnotežuju razine hormona, povećavaju količinu mlijeka, smanjuju mogućnost postporođajne depresije i pomažu u bržem mršavljenju nakon rođenja djeteta,

Rekla je da joj globalno pomažu u “bržem i boljem oporavku od bebe” i to za majke koje su tek rodile. U drugom postu, podijelila je popis svih zdravstvenih dobrobiti koje ovaj proizvod ima, dok je također pokazala svoju svježe manikiranu ruku koja u dlanu drži neke tablete. Kourtney nije jedina Kardashianka koja uživa u zdravstvenim dobrobitima uzimanja posteljice, budući da je Khloe Kardashian također priznala 2018. da bi pojela svoju posteljicu baš kao što je to učinila Kim prije nje

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

‘Bio je to najukusniji smoothie koji sam ikad pila’

Poznate i slavne mame također su odlučile iskoristiti sve benefite jedenja posteljice, a jedna od njih je Hilary Duff. Nakon što je rodila svoje drugo i treće dijete, kćerkice Banks Violet i Mae, Hilary je priznala kako je svoju posteljicu popila u smoothieju.

“Bio je to najukusniji smoothie koji sam ikad pila”, opisivala je svoje prvo konzumiranje posteljice u jednome američkom podcastu. “Bio je pun kalorija sa sokom i voćem i svime što volim”, otkrila je.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hilary Duff (@hilaryduff)

Glumica je priznala da je ispočetka bila skeptična prema ideji hranjenja vlastitom posteljicom, ali nakon što je doznala da pomaže sprečavanju postporođajne depresije i ublažavanju krvarenja nakon poroda, zaključila je da vrijedi pokušati. Nakon što je kušala svoju posteljicu, Hilary tvrdi da se osjećala odlično, te je ostatak, koji nije popila u smootieju, zamrznula u kockice i nastavila konzumirati tijekom postpartuma.

‘Ostalim sisavcima je to prirodni nagon’

Katherine Heigl, zvijezda ‘Uvoda u anatomiju’ nakon što je rodila svoga sina Joshuu Bishopa dala je od svoje posteljice napraviti kapsule. Katherine je rodila carskim rezom, a odmah je u rodilištu predala posteljicu na dehidriranje. Svoju je posteljicu, zapakiranu u kapsule, konzumirala tijekom postpartuma i ima vrlo pozitivna iskustva.

No ako se neka mama našla na udaru kritika zbog svog roditeljskog izbora, onda je to Mayim Bialik, zvijezda serije ‘Teorija velikog praska’. Osim što je rodila u svome domu, glumica je dojila dijete do treće godine, a doslovno je pojela svoju posteljicu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli mayim bialik (@missmayim)

Kako bi se obranila od zlobnih kritičara, na svome je Instagramu napisala: “Ljudska bića su jedini sisavci koji odbijaju pojesti svoju posteljicu. Ostalim sisavcima je to prirodni nagon jer je placenta bogata proteinima b i željezom koji su važni za oporavak majčina tijela nakon poroda. Kraj priče.”