Bizaran popis ‘pravila’ za žene iznad 40 godina: ‘Nisam se osjećala starom ni mladom’

Autor: I.D.

Denise Boomkens ima 47 godina, živi u Amsterdamu i fotografkinja je koja pokušava promijeniti percepciju o ženama starijim od 40 godina. Na Instagramu je prati više od 460.000 ljudi, fotografirala je više od 100 žena u dobi iznad 40 godina, bila je model, a danas ima blog posvećen modi, kućnom dekoru, kozmetici i životnom stilu posvećen ženama starijim od 40.

Kako je objasnila na Instagramu, dok se približavala četrdesetim počela je među ženama primjećivati da postaju nezadovoljne starenjem, a čak i one mlađe su zabrinute zbog iste stvari. Mediji i društvene mreže im nameću nerealne primjere, u anti-age kampanjama se koriste modeli malo stariji od 20 godina ili holivudske glumice koje čine sve da bi izgledale mlađe.

Denis kaže da je zbunjujuće, gledati poznate ličnosti vaših godina koje izgledaju najmanje 15 godina mlađe od vas zbog sjajnog svijetla, filtera, botoksa, filera ili drugih (radikalnih) tretmana lica. U 40. godini je rodila sina i njena perspektiva se promijenila. Kada joj je sin imao dvije godine pokrenula je projekt pod nazivom AndBloom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Denise Boomkens (@and.bloom)









‘Nisam jedina koja se ovako osjeća’

“Nisam se više osjećala mladom ali ni starom, u ranim 40-ima nisam pripadala mladima, a nisam se osjećala ni kao da sam u srednjim godinama. Osjećala sam da sam na prekretnici u svom životu, fizički i psihički. Razgovor sa ženama oko sebe natjerao me je da shvatim da nisam jedina koja se ovako osjeća. Mnoge žene osjećaju prekretnicu oko svoje 40. godine i to uopće nije negativno. To su sjajne godine 40+, dovoljno ste stari da znate što želite i još uvijek imate dovoljno vremena da radite što god želite”, pričala je Denise.

“Znam žene koje su osnovale nove kompanije, one koje su počele novu fazu obrazovanja, promijenile karijeru, rodile još jednu bebu (ili 2), promijenile muževe ili otišle na solo putovanje oko svijeta. AndBloom je age-positive zajednica, fotografiram žene starije od 40 godina, prelijepe, prave žene, da bih uhvatila lijep put starenja“, piše Denise na Instagramu. A u jednoj objavi je pisala i o tome što su joj sve rekli da ne smije nositi poslije četrdesete.

“Nekoliko komentara na koje sam naišla u posljednjih nekoliko godina, to se tiče samo mog stila. “Prestani stavljati crnu olovku na oči! U određenim godinama, trendi jeans gubi svoju privlačnost. Pokrij svoje bore. Idi na botoks. Prestani nositi vruće hlačice. Ženske noge ne bi trebale ugledati svjetlost dana poslije 40. godine. I nemoj nositi kratku suknju. Nemoj eksperimentirati s bojom kose – izgleda smješno”, otkrila je Denise što su joj druge žene poručile.









“Vrećasta odjeća bila je u modi čitavo desetljeće, ali nikada na starijim ženama! Nemoj nositi jako sjenilo za oči – ono će ti istaknuti bore. Nemoj nositi crno, zbog nje starija koža izgleda suho. Ošišaj se na kratko i ofarbaj sijede. Nikada nemoj nositi tajice. U 40-ima nije dozvoljeno da ti bude udobno. Možeš li molim te prestati stavljati jake ruževe? To ti smanjuje usne. Nemoj biti tako aktivna na Instagramu ili bilo kojoj drugoj društvenoj mreži – to je sramotno i samo očajnički želiš privući pažnju. Krajnje je vrijeme da izbaciš kratke majice i pronađeš nešto prikladnije za tvoje godine”, samo je jedan dio popisa onoga što je Denise dobila da ne bi trebala prakticirati u 40-ima, vezano za njezin stil.

“Samo potpuno prestanite biti 40- godišnjakinje. Napravite vremensku mašinu i vratite se u vrijeme kada ste imali dvadeset i nešto. Svijet voli nam voli govoriti što smijemo raditi ili ne, a mi svakako treba raditi ili nositi ono što želimo”, zaključila je ona.