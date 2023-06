Bivši suprug Doris Pinčić gostovao u Dobro jutro, Hrvatska: ‘Bilo nam je toliko lijepo da smo zaboravili na…’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glazbenik Boris Rogoznica jutros je izveo svoju novu pjesmu ‘Da nam bude lipo’ u studiju emisije ‘Dobro jutro Hrvatska’, emisije koju inače vodi njegova bivša supruga Doris Pinčić Guberović.

Ovog jutra se bivši supružnici nisu sreli pred kamerama, jer je red za vođenje pao na Maju Ciglenečki i Davor Meštrovića. Inače, s pjesmom ‘Da nam bude lipo’ Boris će se predstaviti na ovogodišnjem Splitskom festivalu.

”Volim biti autor svojih pjesama, to je nešto što me izuzetno veseli, jer se osjećam autentično kad izvodim djela koja sam napišem. To je moja životna filozofija koju sam stavio na papir”, rekao je Boris i dodao da je ova pjesma sve ono što on je.





Prisjetio se i nastupa na Splitskom festivalu prije dvije godine, kad je također javnost pratila hoće li se susresti s Doris, koja je tada vodila festival. Štoviše, Doris je kao voditeljica legendarnog festivala trebala najaviti nastup svog bivšeg supruga, no to se nije dogodilo.

Mjesec dana prije festivala voditeljica je tražila od matične TV kuće da se prilagodi dio scenarija festivala tako da ona ne najavi Borisa,već da to naprave njezine kolege, Duško Ćurlić ili Jelena Glišić, otkrio je tada izvor s HRT-a medijima.

Ipak, bivši par se navodno uspio sresti, ali ne pred kamerama. Neposredno prije nego li je izašla na pozornicu, Doris je sjedila za stolom u blizini pozornice te joj je u jednom trenutku prišao Boris. Kratko su pročavrljali i to je bilo sve, prenijela je u to vrijeme Slobodna Dalmacija.

”Osjećao sam se izuzetno ugodno i lijepo na Splitskom festivalu, smatram to dosadašnjim najvećim dostignućem u karijeri tako da sam se rado ponovno prijavio i presretan sam bio kad me žiri odabrao”, rekao je Boris danas i dodao da je u Splitu studirao.

Otkrio je da svoje pjesme nudi drugim izvođačima ako se sam u njima ne pronađe.









”Nije svaka pjesmu koju napišem za mene idealna”, pojasnio je i dodao da ima puno posla pa su mu svi vikendi zauzeti.

Podsjetimo, Doris i Boris Rogoznica prije tri godine objavili su da se razvode, a vrlo brzo su se pojavile glasine o Borisovom preljubu sa zagrebačkom kantautoricom Alexom Ognjenom.

Bili su u braku sedam godina, a imaju dvoje zajedničke djece, sina Donata i kćer Gitu. Doris je trenutno u braku s drugim suprugom, 13 godina starijim Davorom Guberovićem, s kojim trenutno očekuje dijete.