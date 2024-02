Bivši Severinin svekar sablaznio javnost potezom: ‘Želim ti brz oporavak, ako je moguće’

Autor: I.D.

Pjevač Dragan Kojić Keba, inače bivši svekar pjevačice Severine Vučković, iznenadio je mnoge pratitelje na društvenim mrežama. Naime, Keba je objavio video iz šume te se snimao kako ljubi drvo.

“Pet kilometara, to je taj pravi spoj sa prirodom”, rekao je Kojić pa poljubio drvo. Nakon ove njegove objave, počeli su pljuštati komentari. “Brate, brineš me, jesi li mjerio temperaturu?”, “Samo pet kilometara”, “Kebo, želim ti brz oporavak, ako je moguće”, bili su samo neki od njih.

Podsjetimo, Keba je otac Igora Kojića, Severininog bivšeg supruga. Kada je Igor podijelio fotografiju na kojoj on i Milan Popović ljetuju zajedno u Hrvatskoj, točnije na otoku Hvaru. Kasnije je sve to komentirao i Keba. ”Ne sjećam se da su ikada bili u svađi pa da bi se mirili. Moj Igor i Milan su u svojim intervjuima sve objasnili, svaka moja riječ je suvišna tu”, rekao je u intervjuu za TV Prva.

‘Rekla kazala me ne zanima’

”Dat će Bog da će mi se ostvariti želja da ću postati djed. Ne mislim da će ljubav biti drugačija nego što je bila prema Aleksandru, on je u mom srcu zauvijek. Ne postoji taj mjerač koji bi mogao izmjeriti moju ljubav prema njemu”, nastavio je. Dugo se pričalo i da su Severina i Dragan u svađi, ali Keba je ove priče demantirao.









”Rekla kazala me ne zanima. Imam mnogo više lijepih uspomena na nju nego loših, tu stavljam točku na tu priču.”, dodao je. Severina i njegov sin Igor rastali 2021. godine, a Igor je već nastavio dalje te je bio u vezi s glumicom Teodorom Bjelicom, no nije ni to potrajalo. Treba spomenuti i trenutnu dramu koju prolazi Severina.

Splitska pjevačica i dalje je čvrsto u fokusu medija. Regija ne prestaje brujati o njenoj sudskoj bitci, koju i dalje vodi za skrbništvo nad svojim sinom Aleksandrom. I dok njeni fanovi napeto čekaju daljnji razvoj događaja, Seve je mali predah našla u onome što najbolje radi – koncertu pred oduševljenom publikom u Rijeci.

“Poruka je na kraju pjesme”, napisala je kratko Seve uz snimku. Na njoj uglas s publikom izvodi svoj hit ‘Imaš pravo’, čiji stihovi nekako drugačije odjekuju tijekom cijelog kaosa na sudu. Gotovo svaka riječ mogla bi se protumačiti kao znakovita poruka, a na kraju snimke pjevačica je izjavila: “Nikad nije kasno, djevojke.”