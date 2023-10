Bivši McDonaldsov radnik otkrio zašto ne drže jednu od najpopularnijih vrsta brze hrane

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedan od najpopularnijih lanaca brze hrane, McDonald’s, do danas je doživio nebrojene promjene. Bilo da se radi o dizajnu ili samom jelovniku, danas je sve znatno drugačije.

Mnogi se stoga rado prisjećaju proizvoda koji više nisu u ponudi, od kojih su jedan od omiljenih prženi kolutići luka.

“To bi bilo super za njih”

A za sve one koji se pitaju zašto ova globalna franšiza to više ne nudi, odgovor je ponudio jedan njihov bivši zaposlenik. Mike Haracz, koji je svoj radni vijek tamo proveo u kuhinji, objavio je snimku na TikToku u kojoj se dotiče ovog čestog pitanja.





“McDonald’s je najprofitabilniji kada je najučinkovitiji. Ako bi mogli prodavati samo jednu stvar i to je to, to bi bilo super za njih,” započeo je Mike.

Bila bi to limitirana ponuda

Dodao je kako ovaj lanac brze hrane u posljednje vrijeme ima smanjenu ponudu i opcije. Posebno je kao primjer istaknuo Sjedinjene Američke Države, gdje je ovo jedan od najposjećenijih restorana.

“Recimo da McDonald’s uvede kolutiće luka. To bi vjerojatno bila limitirana ponuda zbog učinkovitosti, to bi bilo nešto kratkotrajno,” postavio je primjer.

Zatim je pojasnio kako to ne bi bilo isplativo jer bi puno manje ljudi tada naručivalo krumpiriće. Njih ističe kao jedan od najprodavanijih i najučinkovitijih proizvoda na jelovniku.

“Prilično je loše koliko više naplaćuju za krumpiriće u odnosu na neke druge proizvode. Biste li bili voljni platiti znatno više za kolutiće luka nego za krumpiriće? Vjerojatno ne,” smatra Mike.

Sve je zaključio rekavši kako bi kolutići luka bili iznimno kratkotrajna ponuda. No ističe kako ne vidi da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti jer je zarada na krumpirićima toliko veća.