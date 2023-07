Bivši hrvatski premijer ima prezgodnu kćer: Pozirala je u bikiniju koji više otkriva nego sakriva

Autor: H.B.

Kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković, objavila je seriju fotografija s odmora i pokazala je vrlo zavidnu figuru. Ella je u Hrvatskoj već mnogima poznata jer se kao pjevačica dva put pojavila na Dori.

Ella je trenutno na odmoru u Dalmaciji i pohvalila se time na svom Instagramu. Pozirala je na slikama u minijaturnom kupaćem kostimu i oduševila je svoje fanove koji su je obasuli komplimentima.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Katherine Orešković (@ellaoreskovic)

Nastupala na Dori

Podsjećamo, Ella je debitirala na Dori 2021. godine s pjesmom Come This Way, a nastupala je i 2022. godine s pjesmom If You Go Away, no nije se plasirala na Eurosong.

Spomenimo i da Tihomir Orešković i njegova supruga Sanja imaju još i kćer Emmu te sinove Jakova i Filipa.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Katherine Orešković (@ellaoreskovic)









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Katherine Orešković (@ellaoreskovic)