Bivši dečko Lepe Brene progovorio o tajnama: ‘Zaljubili smo se, imala je samo jednu želju’

Autor: I.D.

Pjevačica Lepa Brena započela je svoju karijeru 1980. godine, a već nakon 5 godina postala je velika zvijezda u regiji. U to vrijeme mediji su pisali o njenoj udaji za novinara Ratka Kneževića, a medijima je dao svoju ispovijest i njen bivši dečko i to upravo 1985. godine. Ipak od te udaje nije bilo ništa, nego se Brena šest godina kasnije udala za tenisača Slobodana Bobu Živojinovića, a priča se kako ni Boba prije ovog intervjua nije znao neke detalje iz njenog života.

Bivši dečko Lepe Brene progovorio

Stasita, dugonoga pjevačica ostavila je za sobom duboke tragove u Zrenjaninu. Ne samo da je u ovom gradu stekla mnogobrojne obožavatelje nego su tu ostali i mnogi koji su s njom bili bliski. A za Zrenjanin Brenu vežu još i uspomene na jednu idiličnu, rekli bismo i romantičnu, ljubav. Bila je zaljubljena u poduzetnika i DJ-a Mirka Krlića, ta je veza dugo trajala, a i sama Brena je, u jednom intervjuu, izjavila da postoji jedan dečko kojeg iskreno voli.





Mnogi su se tada pitali tko je taj zagonetni dečko, a samo su rijetki znali da je to glazbenik koji je tada pristajao ljepotici kao što je bila Brena, koja je uzburkavala strasti širom Jugoslavije.

Mirko Krlić, vlasnik kafića, je 1985. godine ispričao svojevremeno svoju emotivnu priču o Breni za “Yugopapir” i “Sabor”.

“Točno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što pričaju, da se trebala udati za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo – mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje… Ja mogu izjaviti da je, poslije našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj”, otkrio je Krilić.

‘Često mi je govorila…’

“Nimalo se nisam iznenadio kada je objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju obitelj. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama… Od tog straha se nikako nije mogla osloboditi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja”, pričao je bivši dečko Lepe Brene.







“Brenu sam upoznao kada je prvi put nastupala u Zrenjaninu. To je bilo kada je kao još neafirmirana pjevačica pjevala u hotelu. Svidjeli smo se jedno drugom na prvi pogled. I počeli smo se zabavljati. Ja sam tada radio kao DJ u Domu mladosti, a kasnije dolje u baru. Brena je u našem gradu pjevala u dva maha po nekoliko mjeseci, a viđali smo se i kasnije kada je otišla iz Zrenjanina”, nastavio je.

“Dok je tamo pjevala, rijetko je prošao koji dan a da nismo bili zajedno. Za to vrijeme ja sam je dobro upoznao i mogu reći da je njen svakodnevni život potpuno odudarao od njene uloge pjevačice i zabavljačice u lokalu. Na radnom mjestu, ona je do kraja bila profesionalac, a poslije toga – sasvim obična, moralna žena, uz to, za svoje godine, i veoma inteligentna. Znala je šta hoće!”, otkrio je Krilić.

Imala je samo jednu želju

Kao što je poznato, Brena je nastupala samo u boljim restoranima, a poslije toga se vrtoglavo popela na sam vrh jugoslovenske estrade. Iako je voljela pjevati, ipak, čim bi završila svoj nastup, povlačila se u svoju hotelsku sobu. Voljela je diskretna mjesta, da je radoznali ne opterećuju.

Znala je dobro razlikovati tko su joj iskreni prijatelji, a tko su oni koji to samo glume. Još u tijeku prvih kontakata s Brenom, vidio sam njenu veliku želju za stvaranjem obitelji. Žarko je željela živjeti u krugu s obitelji, s djecom, koju je oduvijek obožavala.

“U onom drugom dijelu svog života, to jest, izvan estradne scene, Brena se trudila biti što običnija, što jednostavnija. Kada je bila slobodna, mi smo najviše odlazili kod mojih ili kod njenih prijatelja. Bile su to kućne posjete i tamo smo o svemu ćaskali. Na estradnoj sceni, Brena je imala druge preokupacije. Nastojala je biti pravi profesionalac – da što bolje otpjeva neku pjesmu, da to bude prava vrijednost. Ona je uživala u svom poslu. Nekima su smetali oni njeni neuobičajeni efekti, pa i ono jahanje gostiju, ali – to je bila samo sporedna, propratna igra”, izjavio je Mirko svojedobno.