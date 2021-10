BIVŠI BESKUĆNIK: ‘Živimo u dobu u kojem kafanska pjevačica bez sluha reklamira deterdžent, a radnici koji ga proizvode ne dobivaju plaću’

Autor: Tea Šojat

Ivan ima 50 godina, a posljednje tri godine ima i posao. Bavi se fotografijom, a napisao je i knjigu. Jedna od njegovih priča je prije nekoliko godina proglašena medu deset najboljih u Hrvatskoj, a pisao je i za medije, i to, priznaje nam, pod tuđim imenom. Jedna od njegovih fotografija proglašena je među tri najbolje i bila je izložena u Kaptol centru u natječaju Jutarnjeg lista i Nikona. I da, nekad je bio beskućnik.

Puno toga mogla bih vam ispričati o Ivanu, kako ćemo ga zvati za potrebe ovog članka. Od toga koliko je radišan, koliko je ugodan s ljudima, koliko ga je bilo lako prihvatiti kao kolegu, koliko je bilo teških trenutaka, lijepih trenutaka, sretnih, kojemu svjedoče njegovi bivši kolege. Dan kad je rekao da je uštedio dovoljno i da ide tražiti stan bio je jedan od onih koji su svi u tvrtki u kojoj je tad radio dočekali s ogromnim veseljem i iskrenom radošću. Brinuli su se svi, iako on toga možda nije bio niti toliko svjestan. Svi su mu željeli najbolje i ono najbitnije, nije bilo predrasuda. To je, rekla bih, bilo najbitnije, to prihvaćanje male zajednice ljudi koja mu želi pomoći i olakšati. Kako kroz rad, tako i kroz razgovore u pauzama i na kavi poslije posla. I onda se sve nekako krenulo slagati. Ivan je bio jedan od najboljih u svom poslu, dobio je nazad svoje samopouzdanje, sigurnost, mogućnost da jednostavno živi kao čovjek i prestao je biti beskućnik. Povodom Svjetskog dana beskućnika razgovarali smo s Ivanom. Ovo je njegova priča.

Kako ste postali beskućnik?

Teško je na to pitanje odgovoriti kratko, to je poput nakane da se cijeli život, koliko god dug ili kratak bio, sažme u nekoliko rečenica, uvijek će ostati neki bitan dio koji u razumijevanju može promijeniti cijelu perspektivu. Parafrazirat ću Tolstoja, ”svi su sretni ljudi nalik jedan na drugog, a svaki je beskućnik nesretan na svoj”. Pri tome ne mislim da su svi ljudi koji nisu prinuđeni živjeti na ulici bez doma, obitelji, osnovnih egzistencijalnih sredstava sretnici, ne, to koristim kao metaforu. Osobno, vođen moralnih kodeksom koji mi je dobrobit najbližnjih stavljao na prvo mjesto, zanemarujući vlastitu potrebu, nimalo nisam brinuo o svojoj, već isključivo o tuđoj perspektivi.

Koliko dugo je to trajalo?

Predugo. Dvije godine.

Kako bi opisali život beskućnika? Kako ste provodili dane?

Izrazito težak način preživljavanja. Bitno je naglasiti da beskućništvo nije isključivo materijalni nedostatak, ono je povezano i s emocionalnim stanjem, a često je i sama psihološka struktura pojedinca ili pojedinke, upravo razlog postanka tog marginaliziranog okružja. Vjerujem da je mnogim beskućnicima upravo taj emotivni tsumani, koji ih neprestano udara najveća prepreka za istupiti korak naprijed. Zamislite da se nalaziti na pljusku i nemate se gdje skloniti. Da, dobar kišobran će vas djelomično zaštiti, ali kad lije satima, kišobran će s vremenom postati uzaludan. Bit ćete mokri do kože. Treba vam suha odjeća, a najpotrebniji vam je sunčan dan.









Uglavnom vrteći ”isti film” u pokušaju da ponavljajući iste stvari očekujem drugačiji ishod, a to je, budimo realni, glupo.

Kako izgledaju 24 sata u životu beskućnika? Gdje ste spavali, jeli, što vam je bilo potrebno, a što niste imali?

Svaki dan koliko je sličan, toliko je i različit. Poimanje prolaska vremena u beskućništvu potpuno je drugačije od onoga kad se nalazite u nekoj uobičajenoj situaciji. Uglavnom se svodi na pokušaje traženja kratkih stanja u kojima nastojiš ne osjetiti glad, hladnoću…i gomilu ostalih stanja proizašlih iz tog stanja. Spavanje se svodi na kratkotrajno hvatanje sna od nekoliko minuta, uglavnom se ne spava. U tim trenutcima najvažnije je ostati mentalno racionalan, koliko je to moguće. Potrebno je sve. Tek tada uočiš značenje malih, svakodnevnih sitnica koliko su bitne. One koje u standardnim situacijama uzimamo ”zdravo za gotovo”. Imaš ono što imaš na sebi i kod sebe, a to je jako malo. Zamislite koliko toga, svakodnevno potrebnog, možete svakog trenutka nositi sa sobom. Noći se provode posvuda, uglavnom lutajući uokolo, tražeći gdje se može sakriti od drugih i sebe. Hrani se svakih nekoliko dana, kad se uspije nešto pronaći. S vremenom osjet gladi postane sastavna pojava postojanja. Naučiš živjeti s njim.

Kad vam je bilo najteže?









Nisam siguran bih li mogao učiniti ljestvicu najtežih trenutaka, više-manje svi su teški, no kad bih pokušao, svakako bi pri vrhu, ako ne i na samom vrhu bio trenutak, kad je obiteljski vrlo bliska osoba, čijoj sam se perspektivi i napretku u potpunosti posvetio, uz pomoć gnjusnih prevara i laži dovela u situaciju materijalnog blagostanja, otevši svu stečenu imovinu (novac) i na moje pitanje: zar uistinu misliš da je to nakon svega u redu, kad su mi ukazali kako se hvališe skupocjenim stvarima i ručkovima i večerama iz elitnih gradskih restorana, dok ja danima gladujem, odgovorila, ”excuse me my French” citiram isključivo radi punoće doživljaja: ‘ko ti jebe mater, meni je super, a ti crkni.

Ili, kad je ta ista osoba, u razgovoru, pred osobom koju levati, osjetivši da bi moglo biti ugroženo materijalno blagostanje u koje se dovela, ukazujući na prevare i laži kojima se služi, šakama navalila na mene kako bih ušutio. Ovdje ne govorim o tjelesnom osjetu boli udaraca, njih nisam niti osjetio, već o nečemu puno kompleksnijem.

Jedno vrijeme sam radio kao osobni asistent, a to je bio prilično robovlasnički odnos. Imao sam osiguranu sobu u kojoj sam spavao, ali morao sam biti na raspolaganju 24 sata dnevno. Nisam bio plaćen, no imao sam gdje prespavati i povremenu ponešto pojesti. Koliko god to bila bolja situacija od one kad se noći provode na ulici, u jednom trenutku shvatiš da to ne vodi nikuda. Nema pomaka, nema znatnijeg poboljšanja.

Kakav ste dojam dobili, kako su vas prihvatili na poslu kad ste još bili beskućnik?

Iznenađujuće dobro, barem sam tako doživio. Čak i danas, kad više ne radimo zajedno, s nekima od njih, ponekad se nađemo na kavi, porazgovaramo, nastojimo ostati u kontaktu. Bilo bi sjajno kad bismo opet radili zajedno. Neki od njih su znali više, neki manje. Ništa nisam skrivao od samog početka, ali nisam ništa niti kukao, niti se žalio. O toj temi smo razgovarali kao i o svakoj drugoj, bez ikakvog potenciranja.

Kakvi su bili ljudi u vašoj blizini, je li ih bilo?

Nije ih baš bilo previše. Odlučio sam da neću uljepšavati stvari, reći istinu, što je i kako. Ljudi reagiraju tako kako reagiraju. Začude se, zgroze situaciji, okrenu glavu i odu. Bit će da se vode onom izrekom, oprostite na izrazu, ne diraj govno koje smrdi, a mnogi ljude bez doma, smatraju upravo tim. Ne krivim ih zbog toga, sebe, unatoč svim objektivnim preprekama smatram najviše krivim za dovođenje u takvu situaciju. Beskućništvo je izuzetno složen i kompleksan problem i nije mali broj beskućnika postao beskućnik svojim izborom. Često se smatraju najnižim slojem društva, što iskreno, u mnogo toga na način kojim životare jesu, no puno njih nisu ovisnici, neodgovorne budale i sve ono čime ih se automatizmom etiketira.

Srećom, uz nekolicinu ostalih, troje ljudi je učinilo izuzetno puno. Osoba koje me unatoč tome što je znala situaciju, bez imalo predrasuda pozvala na razgovor za posao i zaposlila. Hvala!

Stara prijateljica iz osnovne škole, stara po stažu prijateljstva, a ne po godinama i s kojom nisam bio u kontaktu još od osmog razreda, a adekvatne riječi za sve što je činila i čini, ne mogu pronaći. Za to bih, najblaže rečeno trebao napisati barem novelu, ako ne i scenarij za igranu seriju od sedam sezona, a u svakoj sezoni po dvadeset i četiri epizode. Hvala!

Gospođica bez čije pomoći nikad ne bih preživio tsunami i koja me potaknula osjetiti toplinu gdje više nisam bio siguran da postoji. Hvala.

Hvala i svim prolaznicima, poznatim i nepoznatim ljudima, na svim izgovorenim i neizgovorenim riječima. Pogledima, osmjesima…

Većina okrene leđa, i većinu ne krivim. Čuvajte se dobrotvora kojima se pristupa sa ”vizit kartama”.

Što je najgore što vežete uz taj period života, kakav osjećaj pobuđuje u vama danas? Kako je to utjecalo na vaš život danas?

Jako loš. Nikome ne želim da se pronađe u takvoj situaciji, ali tek tada ga možete razumjeti. Nešto što se može razumjeti tek kad se osjeti, proživi. Najgore? Najgori je onaj ne doživljeni telefonski poziv i pitanje: Bok! Kak si? Kaj ima?

U osnovi odrastao čovjek ne mijenja se puno. Ako je malo mudriji, prilagodit će se situaciji, adaptirati, ali neće se promijeniti. Bit će i ostati onakav kakav u svojoj suštini jest.

Što vam je najviše nedostajalo?

Želite iskren ili promišljen odgovor? Sin.

Što ćete najviše pamtiti iz tog perioda?

Nastojim izbrisati, zaboraviti puno loših i negativnih stvari, premda se to ne može. Može se ne razmišljati o njima, a upamtiti rijetke lijepe trenutke.

Pamtite li neke ljude koji su bili u toj istoj situaciji, jeste li se uopće družili drugim osobama bez doma?

Hoću. Najvažnije sam ranije naveo. Ne, nisam. Svaki beskućnik je, ma s koliko ljudi u nekom trenutku bio okružen, sam na svijetu. To je prvenstveno psihološko, a potom i fizičko stanje.

Jeste li nešto shvatili ili doživjeli što vam je dodatno promijenilo smjer ili smisao života?

Doživio sam mnoštvo loših situacija, ali i nekolicinu izrazito svijetlih trenutaka. Kad se nalazite u potpunom mraku, u velikoj prostoriji, dovoljna je jedna jaka žarulja da osvijetli cijelu prostoriju. Je li mi promijenilo pogled na smisao života, nisam siguran. Smisao života više je filozofsko pitanje, obrazlagati čijem bismo obrazlaganju izašli iz konteksta govora o realizmu beskućništva.

Jedni ste od rijetkih koji su se uspjeli othrvati beskućništvu. Kako ste to uspjeli? Kada su stvari počele ići na bolje, odnosno kako ste došli do ovoga gdje ste danas – siguran posao, krov nad glavom,…

Uz veliku podršku ”girl powera”, tri žene koje sam prethodno naveo. Jesam li to uistinu uspio najbolje će pokazati vrijeme. Što je danas, u ovo profitersko vrijeme, siguran posao? Ne postoji!

Gdje leži najveći problem, ili uzrok ovog problema i zašto se mnogi ne uspiju izvući iz tog pakla po vama? Na koje ste vi prepreke naišli i kako ste ih riješili?

Najveći problem je nepostojanje senzibilizacije društva na ovu, a budimo iskreni i na druge osjetljive skupine. Živimo u doba tehnoloških inovacija i osobnog otuđenja. Vrijeme kad je ‘like’ na društvenoj mreži, koja god ona bila, manifestira se palcem prema gore ili stiliziranim srcem, postao mjerna jedinica bitnosti, a puno smo bliže Cezarovom palcu prema dolje u prepunoj areni. Tad je mogla biti puna, nije bilo epidemioloških mjera. Korupcija nam je postao opće prihvatljiv pojam, a mržnja prema drugima važnija od ljubavi. Institucije koje ne rade svoj posao, a među njima sasvim sigurno ima sjajnih pojedinaca koji izuzetno rade svoj posao. Teoretski, na ”papiru” postoji dobar smjer, ali to je samo teoretski. Znate koja je razlika između teorije i prakse? Ista kao između krležijanstva i Krleže. Krleža je bio vrhunski književnik, jedan od najvećih na ne samo ovim prostorima, a krležijanstvo je velika prostata i mali pimpek. Moglo bi se puno toga promijeniti, što bi u konačnicu pozitivno utjecalo na život cjelokupne populacije, ali gutamo komercijalne sadržaje na nacionalnim televizijama gdje kafanska pjevačica bez sluha, bez da negiram takvu vrstu prezentacije, ima i ona svojih čari, legitimno ocjenjuje doktoricu glazbe. Reklamira deterdžent za pranje rublja, plaćajući je astronomskim iznosima, a isti ti radnici koju proizvode taj čarobni prašak, a ne dobivaju ili im kasni plaća.

Što bi savjetovali osobama koje su danas bez doma, a poručili onima koji dom imaju, no razumijevanja za beskućnike ne?

Ne znam mogu li im i na temelju čega išta savjetovati. Ne usudim se. Oni sve znaju puno bolje od mene, osim možda da im se divim na snazi kojom opstaju.

Živimo u prekrasnoj zemlji, najljepšoj na svijetu, prepunoj fantastičnih ljudi. Onih koji još nisu otišli u Njemačku. Irsku, Švedsku…i ”dobro nam ide” njezino uništavanje, privatiziranje ili kako se već to zove. Zemlji u kojoj se preko devedeset posto ljudi izjašnjava kao vjernici. Tko je bez grijeha, nek baci kamen prvi. Nemojte bacati kamenje.