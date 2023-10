Bivša voditeljica osvanula na zagrebačkoj špici, iza njenog osmijeha se krije teška priča

Autor: I.D.

Ove subote zagrebačka špica je bila prepuna estradnjaka koji su se šetali centrom grada. Jedno od poznatih lica bila je spisateljica i bivša voditeljica Josipa Pavičić, koja je uživala u društvu Franke Batelić, supruge bivšeg Vatrenog, Vedrana Ćorluke.

Uživancija na špici

Ako je suditi po fotografijama, Josipa i Franka su se odlično zabavljale, a pozirale su i za fotografe. Naime, brojni su se okupili na zagrebačkom Cvjetnom trgu kako bi podržali ružičaste vrpce, koje su simbol borbe protiv raka dojke.

U jesenskim modnim kombinacijama, ove su dame uživale na subotnjem suncu. Inače, Josipa je prije nekoliko mjeseci iznenadila hrvatsku javnost knjigom koja nosi naziv “Ja, pa ja i opet ja”. Naime, Josipa je u knjizi proučavala narcisoidnu osobnost, a knjiga je ujedno i vodič kako prepoznati, preživjeti i preboljeti narcisa.





Pavičić je iznenadila nizom priznanja

U knjizi, Pavičić opisuje karakteristike i načine ponašanja koje patološki narcis koristi kako bi zavodljivo privukao svoju žrtvu u bajkovitu ljubavnu vezu, nakon čega slijedi potpuna manipulacija i uništavanje svega što je ta osoba dotad imala lijepo u vezi s narcisom.

Važno je napomenuti da je knjiga prošla stručnu psihijatrijsku evaluaciju s odobravanjem. Ako ste pretrpjeli takav toksičan odnos ili se još uvijek nalazite u njemu, knjiga nudi savjete o tome kako povratiti narušeno ili potpuno izgubljeno samopouzdanje.

Spisateljica sama je priznala da je imala traumatičan odnos s narcisom.

“Što nam sve rade emocionalni zlostavljači? Nazivaju nas uvredljivim imenima, viču na nas, ponižavaju nas, prijete nam, drže nam lekcije, kontroliraju nas i provjeravaju, uvjetuju nam: Pustit ću te ako napraviš to i to, Voljet ću te ako napraviš to i to…, izazivaju u nama osjećaj straha.









Emocionalno mučenje, maltretiranje i iscrpljivanje u odnosima je ozbiljno psihičko zlostavljanje. Prepoznajmo zlostavljače na vrijeme i kidajmo nalijevo”, poručila je u jednoj od svojih posljednjih objava.









Inače, osim po knjigama, spisateljica je poznata na društvenim mrežama po vrlo inspirativnim i korisnim objavama, stoga i ne čudi što na društvenim mrežama ima popriličan broj pratitelja.

Borila se i s karcinomom

No, tu nije bio kraj agoniji ove bivše voditeljica, u svojoj 35. godini Josipa je otkrila kvržicu na dojci, a nalazi su pokazali da se radi o hormonski ovisnom karcinomu dojke. Prošla je kroz dvije operacije i dugogodišnje liječenje kemoterapijom. Naposljetku se odlučila podvrgnuti dvostrukoj mastektomiji jer su pretrage potvrdile kako postoji 90% šanse da se karcinom vrati.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JOSIPA PAVIČIĆ🌻 (@josipapavicic1)

Svoju priču o životnoj borbi i pobjedi opisala je u svojoj knjizi ‘Šest milimetara‘. Knjiga je izdana 2017. godine, a po njoj je čak napravljena i istoimena monodrama.

“U trenutku izricanja dijagnoze pomislila sam kako to zvuči okrutno. U meni su se ispreplitali i borili za prevlast strah, nevjerica, tuga, ljutnja, muk, nemoć… Strah je razlistao moj život kao artičoku,” izjavila je Josipa krajem prošle godine.