BIVŠA ŠUKEROVA DJEVOJKA POSTALA MAJKA: U 69. godini života bolnicu napustila u invalidskim kolicima s kćeri u naručju

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Španjolska voditeljica Ana Obregón, domaćoj javnosti najpoznatija po vezi s bivšim nogometašem i predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Davorom Šukerom, u 69. godini života postala je majka djevojčice.

Iza Ane je težak životni period, nakon kojeg se činilo da više nikad neće pronaći sreću u životu. Naime, prije tri godine njen sin Alles Lequio preminuo je nakon borbe s rakom.

Djevojčica je, ekskluzivno piše magazin Hello!, rođena 20. ožujka, dva dana nakon glumičina rođendana, surogat majčinstvom u američkom Miamiju.





Obregón je bolnicu napustila u invalidskim kolicima s kćeri u naručju i u pratnji medicinske sestre. No kolica su tu bila samo zbog bolničkog protokola.

Kako piše Hello!, djevojčica je začeta u lipnju 2022., u istom mjesecu kada je Aless trebao napuniti 30 godina. Cijeli proces se odvijao u strogoj tajnosti i samo su njezini najbliži znali da je beba na putu.









Obregón je tijekom Šukerove karijere u Real Madridu radila kao televizijska novinarka, a mnogi su njihovu vezu opisivali strastvenom. Zbog ljubavi prema Ani Šuker je ostavio španjolsku odvjetnicu Juliju Falcón s kojom je dotad bio u vezi. Par se razišao nakon tri godine veze, a jednom prilikom Ana je progovorila o tome kako ju je Šuker zaprosio.

“Nikad se nisam udavala, ali Šuker me jednom zaprosio. Bili smo na romantičnoj večeri u Madridu kad me u čaši vina dočekao dijamantni prsten. Kako nisam odmah primijetila blještavilo na dnu čaše, nagnula sam je, a prsten mi je zaglavio u grlu. Pa kako sam to mogla pretpostaviti? Već smo gotovo krenuli na hitnu… Nakon takvog iskustva, tko bi se normalan htio vjenčati”, rekla je svojevremeno Ana.