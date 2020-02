BIVŠA PORNO GLUMICA ZA DNEVNO OTVORILA DUŠU: ‘Pripremam strategiju i planove za nadolazeće parlamentarne izbore!’

Malo tko u Hrvatskoj nije čuo za ime Aleksandra Bukovčan. Ako niste, priča o njoj ide ovako nekako: Ona je bivša porno glumica, koja se nije libila javno govoriti o svojem bivšem poslu, a koja je nakon završetka karijere uplivala u političke vode. Jedno vrijeme bila je u Živom zidu, a nakon raspada, Aleksandra je prešla u redove Stranke Ivana Pernara. Iako se s poznatim političarem razišla po pitanju stavova, politika za nju nije završena priča.

Mlada, ambiciozna i puna planova za budućnost, ona je jedna od onih osoba čija će vas životna priča zapravo izuzetno impresionirati.

Aleksandra je osim po svojim liberalnim stavovima i karizmom kojom zrači posebna i po još jednoj stvari. Naime, ons je jedna od 4000 Hrvata koji rođendan slave 29. veljače, odnosno svake četvrte godine. S našom smo današnjom slavljenicom povodom njezinog rođendana odlučili kratko popričati, a Aleksandra nam je otkrila zanimljivosti o svojem bivšem poslu, ali i o budućnosti koja je pred njom!

U Hrvatskoj ste poznati kao bivša porno glumica. Iako su ovakve stvari kod nas gotovo pa “tabu” tema, vi ste ipak hrabro o svojem poslu javno pričali. Jeste li zbog toga ikada dobili neke ružne kritike ili pak pogrdne riječi?

Smatram da snimanje erotskih filmova u Hrvatskoj nije više tabu tema, iako i dalje ima ljudi koji to negativiraju, ali takvih je sve manje. Odlučila sam se o tome javno pričati jer ne vidim u tome ništa loše, ipak sam jedna od rijetkih Hrvatica koje su se odlučile za taj korak. S ponosom sam se uvijek predstavljala producentima kao Hrvatica te se uvijek isticala u moru Mađarica, Ruskinja i Čehinja.

Industrija porno filmova jedan je drugi svijet o kojoj malo znamo. Kako je raditi u njoj i ima li ona ikakve sličnosti s industrijom filmova koju poznajemo?

Industrija porno filmova je samo jedan mali segment u erotskoj industriji, koja okreće desetke milijardi eura godišnje, tako da bi se to moglo usporediti sa snimanjem neke domaće serije, ali i i Hollywoodom. Dakle sličnosti su prisutne, no zbog eksplicitnog načina glume glumaca su filmovi za odrasle mnogo jednostavniji, te ih je u kraćem vremenskom razdoblju moguće realizirati.

Koliko je teško snimati takve filmove?

Ako gledamo to iz perspektive kamermana, onda je zaista zahtjevno za snimanje, pošto takav način snimanja nije uobičajen u ostalim kinematografskim uradcima. Za muškog glumca možete i sami zaključiti kako bi itko mogao funkcionirati pred reflektorima i nekoliko osoba na setu, zato su rijetki oni koji to zaista mogu, iako mnogi o tome sanjaju da bi to htjeli. Za glumice su tu stvari nešto jednostavnije, potrebna je eto hrabrost i određena porcija eksibicionizma.

Možete li izdvojiti neku smiješnu anegdotu sa snimanja koja vas je nasmijala do suza?

Kod snimanja u jednom neboderu u Berlinu, pomoćnik producenta je otvorio prozor i tako nam je cijeli scenarij i neki dio donjeg veša odletio van zbog propuha. Tu smo svi pukli u smijeh i morali na neko vrijeme prekinuti sa snimanjem.

Koliko glumci i glumice moraju biti fizički spremni kada snimaju i koliko je vremenski najduže da ste bili na setu?

Jako je bitno fizičko i mentalno zdravlje, kako se kaže, “U zdravom tijelu zdrav duh”. Svakako je od prednosti ako se uz to bavite nekim sportom. Rijetko se znalo desiti da sam bila na setu cijeli dan.

Koliko glumci i glumice uspiju zaraditi snimajući?

Isto kako i glazbenici u Hrvatskoj, ima onih koji jedva krpaju kraj s krajem, a ima i onih koji zarade više nego bi trebali.

Nakon što ste završili vašu karijeru, bacili ste se u politiku. Zašto ste se odlučili na taj korak?

Odlučila sam se uključiti u političku borbu za bolju i pravedniju Hrvatsku, a politika će mi dati prostora da samostalno ostvarim svoje ciljeve. Stanje u društvu je depresivno, svakim danom sve je gore, mnogi se iseljavaju i ljudi se povlače u sebe potpuno nezainteresirani za davanje potpore nekim drugačijim političarima. Odlučila sam se uključiti kako bih svojom pojavom i liberalnim stavovima probudila želju za potporu različitom. Važno je stvari nazvati pravim imenom, a u okviru borbe protiv malograđanskog i lažnog morala i licemjerja. Političkim djelovanjem pokušati ublažiti posljedice gore navedenog. Svjesna sam da bez radikalnih promjena, koje pak iziskuju i radikalno djelovanje, teško ih je promijeniti.

Zašto ste stali uz Ivana Pernara? Što vas je privuklo njegovoj politici?

Privuklo me to da se on bori za običan narod i što je neiskvaren u svom djelovanju, no a načinom i pristupom kojim on djeluje meni osobno često je to previše populistički i nadrealno. Stavovi mu nisu koordinirani, teme bira po svojoj volji, uzimajući članke mainstream medija, a istovremeno kritizira iste, što je po meni nedosljedno.

Jeste li još u njegovoj stranci? Ako ne, mislite li se i dalje baviti politikom ili je to kraj vašeg političkog aktivizma?

Nisam više članica njegove stranke, neozbiljan pristup i često nepreuzimanje odgovornosti za svoja djela su me sve više udaljavala od njegovih ideala, a presudna je bila podrška trostrukom ubojici iz Splita što nije nikako kompatibilno sa mojim liberalnim stavovima. Nasilje u potpunosti osuđujem, a pogotovo narkomaske obračune. Bavit ću se i dalje politikom. Živi zid i SIP bili su prilika za upoznavanje politickog terena, i sada je vrijeme za ozbilnije politicke korake, no uskoro o tome više.

Jedna ste od rijetkih ljudi koji slave rođendan 29.veljače. Kako je imati rođendan svake četiri godine? Bude li to velika proslava, pošto duge četiri godine čekate taj dan?

Navodno oko 4000 ljudi u Hrvatskoj koji imaju rođendan 29. veljače i eto ja se našla među njima. Najviše polemike je oko toga da li je kalendarski gledano točnije slaviti 01. ožujka ili 28. veljače. Teško je reći jer tog dana jednostavno nema, a sve zbog poravnavanja vrijemena Zemljine orbite oko Sunca, tako da je svake četiri godine za mene izuzetno poseban dan.

Kada slavite u godinama kada nije prijestupna, 28. veljače ili 1.ožujka?

Kada nije prijestupna, ljudi mi čestitaju i 28. veljače i 01. ožujka tako da tada slavim dva dana.

Je li vas kao dijete rastužilo što vam je rođendan bio svake četvrte godine?

Bilo mi je uvijek čudno i nejasno kako druga djeca imaju svake godine svoj pravi rođendan, a ja nemam, ali opet sam se bez obzira na to osjećala nekako ponosno i posebno.

Čime se sada bavite i koji su vaši planovi za budućnost? Razmišljate li o povratku u industriju porno filmova?

Radim na sebi i moj tim priprema strategiju i planove za nadolazeće Parlamentarne izbore. Trenutno smo u fazi određivanja načina, tako da ne mogu za sada otkrivati šta to konkretno bude. Industrija porno filmova je završeno poglavlje u mom životu kojeg se ne sramim i kojeg ću se uvijek rado prisjetiti, ali povratka više neće sigurno biti.