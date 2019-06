BIVŠA MISS PROGLAŠENA NAJLJEPŠOM ŽENOM STOLJEĆA! Pogledajte o kome se radi

Autor: Dnevno

Bernarda Marovt bila je Miss Jugoslavije 1983. i još danas ju puno ljudi smatra najljepšom missicom u povijesti bivše države.

-Danas prenosim ta iskustva mladim djevojkama i dječacima, kao i ženama – kazala nam je Bernarda za Večernji. – Tada sam mnogo radila kod kuće i u inozemstvu, u svakoj zemlji imala sam jednu agenciju, putovala svaki dan i radila u najboljim i najljepšim gradovima širom svijeta. Osim titule Miss fotogeničnosti svijeta bila sam i Top Model Italije i Europe, a u Sloveniji sam izabrana za najljepšu ženu stoljeća. – priča nam Bernarda koja je ove godine proslavila desetu obljetnicu svoje agencije Bernie Models, posvećene mladim modelima koji se žele profesionalno baviti modelingom ili jednostavno naučiti prve korake kao model, pravila komunikacije i upoznati se s modnim svijetom.

Bernarda smatra da se puno toga promijenilo od vremena kad je ona hodala najpoznatijim svjetskim pistama. – Zapravo se sve pogoršalo, nema više profesionalnosti, ozbiljnosti, pravog poštovanja, odnosa prema radu, manje je klijenata i rada. Danas je sve brže i hladnije, nekad se sve radilo s osjećajima. Nije lako mladima koji trebaju započeti taj posao. Drago mi je da dio posla imaju i tzv. plus size manekenke. Smatram da one trebaju postojati jer sve žene nemaju baš idealno tijelo. Ti modeli dokazuju da žena koja ima više kilograma također može biti dobro odjevena i nositi stvari s elegancijom i dobrim ukusom – smatra Bernarda koja i dalje prati izbore ljepote.

– Ljepota se mijenja tijekom godina. Međutim, uvijek prevladava klasična ljepota, ne ide bez unutarnje ljepote koju morate povući prema van. U svom životu ništa ne bih promijenila, vjerojatno bih sve to ponovila od početka. Moja najveća želja bila je putovati, govoriti jezike i upoznati mnogo ljudi. Sve sam to dobila s modelingom, tako da sam samo obogatila svoje iskustvo i život – kaže Bernarda koja ima puno planova.

Već četiri godine u Sloveniji ima i međunarodnu akademiju za žene, koju će ove godine pokrenuti i u Italiji, a nakon toga i u drugim zemljama.

– Akademija za žene znači promjenu i usavršavanje žena kao na fizičkom tako i na psihičkom području. Oslanjam se na psihologiju, na predavanja o jačanju samopoštovanja, na učenje tajna karizme, kako postati atraktivna i poboljšati svoju ženstvenost. Još radim kao model u reklamnim kampanjama, a istodobno sam agentica i radim kao skautkinja. Uvijek sam u akciji, to je ono što volim i sve dok se zabavljam, ne želim prestati to i dalje raditi. Imam lijep slogan: “Ljepota nije obveza ili dužnost, to je cilj svakog pojedinca” – zaključila je Marovt za Večernji.