Bivša misica našla se u ozbiljnim problemima, upozorila fanove: ‘Neće me biti’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša Miss Universe Hrvatske, Ivana Delač, sa svojim fanovima redovito komunicira putem objava na društvenim mrežama. No čini se kako će to neko vrijeme raditi putem jednog ‘kanala’ manje.

U svojoj Instagram priči, naime, Ivana je otkrila kako joj je netko hakirao Facebook profil i zloupotrijebio bankovne kartice.





Pozirala sa svojom nasljednicom

“S obzirom da mi je hakiran Facebook profil i napravljena zlouporaba bankovne kartice, ovim putem javljam da me na Facebooku neko vrijeme neće biti (dok/AKO ne vratim profil) i da znate da profilom ne upravljam ja,” upozorila je svoje pratitelje.

Ova bivša misica je u ranijim objavama podijelila trenutke iz hotela Esplanada. Tamo se održavao događaj u svrhu podizanja svijesti o raku dojke, na kojemu je Ivana zablistala u ružičastoj haljini te u društvu svoje nasljednice, Andree Erjavec.

Nakon braka u sretnoj vezi

Podsjetimo, Ivana se titulom Miss Universe Hrvatske okitila 2003. godine. Nakon toga je predstavljala Lijepu Našu na svjetskom izboru u Panami, gdje nažalost nije ušla u 15 finalistica.

Iza sebe ima brak sa Ivicom Đolom od kojeg se razvela nakon 13 godina braka. S njim je dobila sina Nou, a trenutno je u sretnoj vezi sa partnerom Slobodanom Brezakom, čiji identitet je donedavno skrivala. Sudeći prema izjavi sa početka godine, ne isključuje mogućnost ponovnog braka.

“Drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što paše tvom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put, onda želiš da to bude sreća do kraja života,” priznala je za In Magazin.