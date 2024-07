Bivša misica Hrvatske i mama mlade nade Hajduka zablistala na proslavi

Autor: M.T.

Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe Hrvatske, privukla je svu pozornost na proslavi u resortu Le Méridien Lav. U bijeloj haljini s prorezima, Renata je pokazala svoju besprijekornu figuru, dokazavši kako su godine stvarno samo broj i nisu prepreka za sjajan izgled.

Na događanju koje je obilježilo početak još jedne ljetne sezone, pojavila su se brojna poznata lica. Među njima je bila i Renata, majka mladog hajdukovca Borne Buljana. Njena elegantna i odvažna haljina istaknula je njenu figuru, a mnogi su komentirali da takav outfit ne bi bolje pristajao ni znatno mlađim djevojkama.

Renata Lovrinčević Buljan titulom Miss Universe Hrvatske okrunila se 2000. godine. Godinu dana ranije, bila je prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Prije nego što je postala misica, radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske gdje je neočekivano osvojila krunu.

‘Moramo nekad zahvaliti na boli’

Danas, Renata radi kao trenerica fitnesa i često dijeli fotografije svoje nevjerojatne figure na društvenim mrežama, inspirirajući mnoge da se posvete zdravom načinu života i vježbanju. Njen suprug Petar Buljan profesionalni je vojnik koji se krajem prošle godine vratio kući s vojne misije na Kosovu nakon šest mjeseci. Zajedno imaju dvojicu sinova, hajdukovca Bornu i mlađeg sina Narda.

Renatini sinovi i suprug podržavaju je u svemu što radi, uključujući i to što je mediji često nazivaju “seksi mamom igrača Bijelih”. Renata je za IN magazin objasnila: “Pa, neka se piše, ima se što i pisati. To je majka koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života.”









Podsjetimo se, Renata je, u razgovoru za domaće medije detaljno opisala poseban režim koji slijedi kako bi održala figuru, a poseban fokus stavila je naravno na redovne treninge u teretani. “Tko neće milom, hoće silom. Nama će tijelo dati bol, tijelo nas štiti. Moramo nekad zahvaliti na boli, ona upozorava da nešto nije u redu. Sat šetnje nije dovoljan, a za tri sata šetanja dnevno rijetki imaju vremena. Zato preporučujem teretanu jer se u njoj rade ciljane vježbe”, istaknula je.