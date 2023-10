Bivša ljubavnica Miroslava Ilića ponovno u problemima: Mučna sudska bitka i dalje traje

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Srpkinja Mirjana Antonović javnosti je postala poznata kada ju je opjevao legendarni pjevač, Krunoslav Kićo Slabinac. Posvetio joj je pjesmu ‘Zbog jedne divne crne žene’, koja je i dan-danas izrazito rado slušana.

No Mirjana u posljednje vrijeme proživljava teške trenutke, i to zbog svojeg sunarodnjaka i nekadašnjeg ljubavnika, Miroslava Ilića.





Iz sudnice sa osmijehom

Sa ovim pjevačem zabavne glazbe već godinama vodi mučnu sudsku bitku. Pokušava, naime, dobiti sudsku potvrdu kako je upravo Ilić otac njenog sina Devina. Iako je izgledalo kao da joj je prošle godine to uspjelo, cijela priča dobila je napet nastavak.

Prema pisanju srpskih medija, Ilić je podnio novu tužbu u kojoj želi osporiti odluku o očinstvu. Nakon održanog ročišta Ilić je iz sudnice izašao s osmijehom na licu, dok Mirjani do smijeha nije bilo.

“Čemu ovo maltretiranje?”

“Ne smijem pričati. Samo mogu reći da je ovo cirkus. Sve je već utvrđeno, cijeli svijet zna da je Devin sin Miroslava Ilića. On to zna, sud to zna, cijela Srbija zna,” izjavila je za srpski Blic.

“Čemu ovo maltretiranje? Ja ne znam zašto. Sve ovo me umara, ja svjedoke moram dovlačiti iz Amerike, moram ih moliti da dođu… Ne znam koji je cilj. Za mene je jako zbunjujuća situacija,” dodala je frustrirana Mirjana.









Podsjetimo, sve je započelo prije dugih 14 godina kada je Mirjana na sudu iznijela prve optužbe. Nakon prošlogodišnje presude, Devin je izjavio kako mu se cijeli proces gadi te kako smatra da Iliću odgovara takva vrsta publiciteta.